100%, Família Planalto Verde pega o Aracy no Raspadão

Aracy tenta parar a Família Planalto Verde no Raspadão - Crédito: Divulgação

Um jogo que promete muita adrenalina pela 5ª rodada da primeira fase do 15º Campeonato Veterano Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A partir das 8h, o vice-líder do grupo A com 7 pontos, o Jr Aracy terá um difícil compromisso, já que encara o líder e invicto do Grupo A Família Planalto Verde, que possui 9 pontos e está com 100% de aproveitamento.

Mais duas partidas movimentam o campeonato, com Os Malucos medindo forças contra o Galo Doido e na sequência, o Desportivo Central pega o Panelão.

Classificação

Leia Também