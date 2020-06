Zé Renato e Raphael fazem live sertaneja em prol da Santa Casa

A dupla Zé Renato e Raphael preparou uma Live Sertaneja para esta quinta-feira, 18 de junho, às 19h, no Facebook dos músicos.

Os dois músicos têm quase 20 anos de carreira. Zé Renato já se apresentou nos rodeios de Barretos, Jaguariúna e Itu. E Raphael foi finalista do Festival Viola de Todos os Cantos, realizado pela EPTV e participou também do Programa do Raul Gil. No final do ano passado, os dois se uniram para formar a dupla. E em todos os projetos e shows, os músicos têm destinado parte dos recursos para entidades sociais.

“A gente vem acompanhando tantos artistas fazendo lives durante essa pandemia e decidimos também ajudar. Escolhemos a Santa Casa por ser um hospital de referência em São Carlos”, explica o músico Raphael.

“Eu não nasci em São Carlos, mas moro aqui há mais de vinte anos. E entendo que hoje, em meio a essa crise da saúde com a COVID-19, todo mundo precisa ajudar. O que de melhor posso oferecer é a nossa música. E é por isso, que estamos preparando essa live especial”, explica o músico Zé Renato.

Quem está organizando o show virtual é o ginecologista e obstetra Vinicius Reis Machado da Costa, plantonista da Maternidade da Santa Casa e também compositor das canções da dupla. “Eu trabalho na Santa Casa desde 2003. E sei da importância do hospital, não só para São Carlos mas para as outras 5 cidades atendidas pela Santa Casa, uma população total de 400 mil habitantes. A gente sabe do esforço do hospital, para conseguir suprir todas as demandas e realizar todas as tarefas que desempenha, ainda mais nesse contexto de pandemia da COVID-19. Por isso, resolvemos também fazer a nossa parte. Espero que a população aproveite o show e faça também a sua doação”.

SERVIÇO

ZÉ RENATO E RAPHAEL

DATA: 18 DE JUNHO

HORÁRIO: 19 H

ONDE: FACEBOOK ZÉ RENATO E RAPHAEL

COMO CONTRIBUIR: É SÓ USAR O QR CODE DISPONÍVEL NA PÁGINA DA DUPLA SERTANEJA

