Voluntários Sertanejos do Bem prestigiam a 2ª Etapa da Liga Paulista de Truco em Mauá

No sábado, 5, às 15h, na quadra da escola de samba Unidos do Silvia Maria, aconteceu a segunda etapa do 5º. Campeonato Paulista de Truco. Foram inscritas 122 duplas de 16 equipes de todo o Estado de São Paulo, inclusive da capital e também de São Carlos, que contou com uma premiação para os quatro primeiros colocados, totalizando R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) em prêmio.

“O Campeonato tem o propósito de incentivar a modalidade esportiva, pois o truco é um dos jogos mais tradicionais em encontros de famílias e amigos, a modalidade está inserida nos chamados esportes da mente que envolve competição, alto rendimento e desempenho mental”, disse o São Carlense Juliano Goes, presidente da Liga Paulista de Truco – LPT.

Em contrapartida, a segunda etapa do torneio trouxe a arrecadação de alimentos que foram doados para a Creche Divina Providência da cidade de São Carlos, indicação essa de Ubirajara Teixeira, o BIRA, líder do Voluntários Sertanejos do Bem, instituição essa localizada na Vila Isabel que recebeu mais de 240 kg de alimentos. “Fico feliz por terem se lembrado da Creche Divina Providência e com isso 110 crianças serão beneficiadas, disse a Irmã Josefina Presidente da instituição.

A dupla campeã foi Clóvis e Magrão, da equipe 3 tentos, que recebeu além do troféu, R$ 5.000,00 em dinheiro como prêmio. Em segundo lugar ficou Wagner e Walter também da equipe 3 tentos que ganhou R$ 3.000,00; terceiro e quarto lugar ficaram com André e Lucas da equipe Tico Truco e Painho e Meneses da equipe 3 tentos, respectivamente, que ganharam R$ 1.000,00 em dinheiro como prêmio.

Juliano Góes, presidente da Liga Paulista de Truco, também agradeceu a todos: “Agradeço a todos envolvidos da cidade de Mauá, o apoio do André da Equipe Mauá e o Caca Games e também do meu amigo o Ubirajara Teixeira, líder do Voluntários Sertanejos do Bem e já digo que em novembro teremos a final do 5o. Campeonato Paulista de Truco na Cidade de São Carlos, provavelmente no Ginásio do Zuzão e que serão arrecadados alimentos para as instituições que necessitam”, finalizou.

