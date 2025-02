Violeira são-carlense Fabíola Beni lança single em parceria com artista curitibana Dani Zan

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Fabiola Beni - Crédito: divulgação

A compositora e violeira são-carlense, Fabíola Beni, está apresentando uma nova versão de seu single "Quando Você Vem?", agora em parceria com a compositora e musicista Dani Zan. Com arranjos delicados e uma atmosfera ainda mais intimista, a canção ganha novos contornos em uma interpretação carregada de emoção.

A canção foi lançada nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Youtube Music e Youtube vídeos.

Originalmente lançada em 2022, a música retorna agora em uma roupagem mais acústica, valorizando a profundidade da letra escrita em prosa poética – característica marcante de Fabíola. Nesta nova versão, o dueto de vozes cria uma conexão ainda mais forte com a mensagem romântica da canção, enquanto a combinação da viola e do violão transforma a música em uma balada folk bem cativante.

Os arranjos de violão e vozes foram desenvolvidos por Dani Zan, que também assumiu a captação de áudio durante as gravações, que foram realizadas no estúdio da Gramofone Produtora Cultural, em Curitiba/PR. Já a mixagem e masterização foram realizadas pelo produtor musical Gustavo Koshikumo, que já produziu Ekena, Mel Gonçalves etc.

"Quando Você Vem?" é uma obra que promete emocionar e conquistar os ouvintes, reforçando a simplicidade, beleza e autenticidade do trabalho artístico de Fabíola Beni. Para conhecer mais sobre a artista, acesse o Instagram e Youtube de Fabiola Beni. Suas músicas também estão disponíveis nas plataformas de streaming musical (Spotify, Deezer, Amazon Music etc).

Leia Também