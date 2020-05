Viagens solidárias e sustentáveis, mas sem sair de casa

Crédito: Divulgação

A Organização Internacional de Turismo Social – ISTO/OITS, promoverá até 4 de junho a Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável. O evento de alcance global permitirá que sejam escutadas as vozes que sempre propuseram utilizar o turismo como uma ferramenta de enriquecimento pessoal e coletivo em um contexto de cidadania, respeito ao meio ambiente e comércio justo, entre muitas outras propostas.

O Turismo Social propõe para a Semana Virtual uma série de ações que convidam a examinar o momento atual das viagens e do turismo no mundo, assim como o comportamento do turista nos cenários anterior e atual da pandemia, por meio da reflexão crítica, da leitura artística sensível e da meditação atenta sobre as nossas próprias ações individuais. A programação busca ainda contribuir para a educação para um viajar mais ético, solidário e sustentável. Para Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc em São Paulo, o turismo depois da pandemia só poderá ser encarado pelo seu viés social, no exercício de conhecer o outro para entender melhor o seu meio, através das percepções do diferente, na conquista de uma interpretação dinâmica e empática de mundo. De agora em diante, o Turismo Social se reunirá ao turismo ecológico e sustentável, àquele que busca a ancestralidade nas ideias simples e na forma mais equânime de se relacionar com o meio ambiente, inclusive nos roteiros mais urbanos. Este é o único caminho para o turismo continuar a acontecer, pois a atividade turística predatória não é mais uma ação possível para com o planeta.

Mais informações sobre a Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável em https://isto.international/virtual-week/?lang=es

PROGRAMAÇÃO

A programação completa da Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável está disponível em sescsp.org.br/semanavirtualdoturismo

Reflexões

O turismo e a pandemia: uma análise em tempo real

Reflexões de pesquisadores de diferentes áreas acerca dos impactos da pandemia sobre as viagens e o turismo. Com Mariana Aldrigui [USP e Conselho de Turismo da FecomercioSP], Ricardo Antunes [Unicamp] e Marcio Pochmann [Unicamp e Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT)], dentre outros. Produção: Centro de Pesquisa e Formação do Sesc e Sesc Thermas de Presidente Prudente

Territórios de solidariedade e resiliência: reflexões sobre a pandemia e o turismo comunitário

Atores do turismo comunitário refletem sobre os efeitos da pandemia em suas localidades [em SP, RJ, CE e AM] e cursos em formato de podcasts mostram a atualidade e a importância do debate sobre o turismo para as comunidades receptoras no pós-pandemia.

Site

Paisagens Postais

Série de cartões-postais realizada por diferentes artistas convidados a retratar diversas localidades do estado de São Paulo. Os postais desvelam olhares voltados para a memória, para as identidades e para o território e convidam, digitalmente, à mesma jornada que há tempos vem sendo feita por um retângulo de papelão, um selo, um endereço e muita saudade.

Documentários

Turismo gringo: presença e impactos

Nestes documentários, a tão desejada presença de turistas internacionais é analisada de maneira crítica. Gringo trails [EUA, 2013], dirigido pela antropóloga estadunidense Pegi Vail, e Tem gringo no morro [2013], dirigido por Bruno Graziano e Marjorie Niele, longe de apresentar soluções, nos incitam à reflexão: quando as viagens retornarem, como poderemos nos tornar viajantes mais éticos e responsáveis?

Para crianças

Viagem para dentro de casa

Neste delicado vídeo-viagem da bonequeira Genifer Gerhardt, os pequenos são convidados a fazer um passeio por um lugar completamente inesperado: a própria casa. Os meninos e meninas são convidados a viajar pelos caminhos, cantinhos e objetos já tão conhecidos e ao mesmo tempo tão surpreendentes, que estão ali, tão pertinho da gente!

Audiotour

Precisamos falar sobre isso - Um audiotour para ser vivenciado em casa

Criado e produzido pelos coletivos Bineural Monokultur [Argentina] e Difusa Fronteira [Brasil], livremente inspirado no conto “A Queda da Casa de Usher”, de Edgar Alan Poe, e com um clima do romance "Robinson Crusoe", de Daniel Defoe, para participar deste “audiotour para se fazer em casa” basta colocar os fones de ouvido, seguir a as instruções e entrar na história!

Guia turístico

Guia para se perder em Bertioga

Neste guia turístico em vídeo, o historiador e guia de turismo Carlos Eduardo de Castro apresenta a cidade de Bertioga e explora, a cada episódio, alguns dos locais mais interessantes do município. O cantão do Indaiá, o Forte de São João e a praia de Itaguaré são somente alguns dos primeiros convites para se perder pelas belezas naturais e históricas bertioguenses.

Viagens literárias

Ler um livro, explorar o mundo

Do Monte Roraima a Paris, da Espanha ao sertão mineiro. De Albert Camus na Festa de Iguape ao quintal pantaneiro de Manoel de Barros. Nesta série, o escritor João Correia Filho explora as diversas relações entre a literatura e as viagens e aponta textos de grandes escritores, que incitam o deslocamento, que imortalizam paisagens e que nos chegam também como inspirações para aperfeiçoar nossa maneira de viajar

Viagens de exploração multimídia

Onde a casa mora em nós

Esta série de textos convida a viagens que se propõem a ressignificar a presença da casa, para além das paredes, para onde ela vive em cada um de nós. Vamos viajar pelos sentidos e memórias que vivem em casas de artistas e de personagens do cotidiano de nossas cidades. Um chamado para aproveitarmos este raro momento de pausa e emergirmos com um novo olhar sobre nosso lar e sobre nós mesmos.

Fotografia de viagem

Nossos Grandes Interiores

Entrevista com a fotógrafa de natureza estadunidense Erin Sullivan, criadora da série Our Great Indoors, sua resposta às restrições sociais decretadas pela pandemia. “Começou como uma maneira de me manter criativa e ainda conectada ao ar livre e ao viajar durante o lockdown. É também minha forma de tentar entender a nostalgia que experimento pelos sentimentos que tenho quando viajo - aventura, maravilhamento, curiosidade”. As imagens do projeto são acompanhadas dos bastidores da criação de cada um dos delicados cenários.

Relatos de viagem

Viagem singular: quando estar só é uma escolha

Nesta série de vídeos, viajantes partilham experiências e aprendizados de suas viagens. Em comum, a escolha de viajarem sozinhos e o trabalho em diferentes unidades do Sesc em São Paulo. Com Fabu Dias [educador do Sesc São Carlos, em uma viagem de motocicleta de São Carlos (SP) até Santiago (Chile)] e Danilo Silva [editor web do Sesc Araraquara, em uma viagem a pé pelo Caminho da Fé, no interior de SP].

Viagem virtual

Viagem através das ruas de Piracicaba

Com participação do historiador Fábio Bragança e fotografias de Davi Negri, este vídeo é um convite a passear pela cidade paulista de Piracicaba, por meio das histórias contadas através dos nomes de suas ruas. Um olhar de resgate da memória e uma viagem pela própria cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também