Viagem com crianças para Chapada dos Veadeiros: Dicas para aproveitar ao máximo

Se você está planejando uma viagem para a Chapada dos Veadeiros e pretende ir acompanhado de crianças, saiba que é possível aproveitar ao máximo as belezas naturais da região com os pequenos. Com uma boa dose de planejamento e algumas precauções, a viagem pode ser uma experiência inesquecível para toda a família.

A Chapada dos Veadeiros é um destino turístico que atrai visitantes de todas as idades. Com suas cachoeiras cristalinas, trilhas desafiadoras e paisagens exuberantes, a região é um verdadeiro paraíso para quem busca contato com a natureza. E mesmo que você esteja viajando com crianças, é possível desfrutar de tudo o que a Chapada tem a oferecer, desde que tome alguns cuidados especiais.

Planejando a viagem

Viajar para a Chapada dos Veadeiros com crianças pode ser uma experiência incrível e inesquecível para toda a família. No entanto, é importante planejar bem a viagem para que tudo ocorra da melhor forma possível. Nesta seção, vamos falar sobre a melhor época para visitar, o que levar para a Chapada dos Veadeiros e o transporte para chegar lá.

Melhor época para visitar

A Chapada dos Veadeiros pode ser visitada durante todo o ano, mas a melhor época para ir depende do que você espera encontrar por lá. Se você quer ver as cachoeiras com mais volume de água, a melhor época é durante o período de chuvas, que vai de novembro a março. Já se você prefere temperaturas mais amenas e um clima mais seco, a melhor época é durante o inverno, de junho a setembro.

O que levar para a Chapada dos Veadeiros

Ao viajar para a Chapada dos Veadeiros com crianças, é importante levar alguns itens essenciais para garantir uma viagem tranquila e segura. Aqui estão algumas sugestões:

Protetor solar e repelente de insetos

Roupas leves e confortáveis

Tênis ou calçados fechados para trilhas

Boné ou chapéu

Óculos de sol

Mochila para carregar itens pessoais

Garrafa de água reutilizável

Lanches e alimentos leves para as trilhas

Remédios básicos para emergências

Transporte para a Chapada dos Veadeiros

A Chapada dos Veadeiros está localizada em Goiás, a cerca de 230 km de Brasília. Para chegar lá, é possível pegar um voo até Brasília e, em seguida, alugar um carro ou contratar um serviço de transfer até a Chapada. Outra opção é ir de ônibus até a cidade de Alto Paraíso e, de lá, pegar um táxi ou transfer para a Vila de São Jorge, que é a principal base para explorar a região. É importante lembrar que as estradas na região podem ser precárias em alguns trechos, então é importante dirigir com cuidado e atenção.

Atividades

Viajar para a Chapada dos Veadeiros com crianças pode ser uma experiência incrível para toda a família. Além de estar em contato com a natureza, é possível fazer diversas atividades que as crianças vão adorar. Confira algumas opções:

Cachoeiras

A Chapada dos Veadeiros é conhecida por suas belas cachoeiras, que podem ser uma ótima opção para aproveitar o dia com as crianças. Algumas cachoeiras possuem poços rasos e seguros para as crianças brincarem, como a Cachoeira do Segredo e a Cachoeira do Abismo.

Trilhas

As trilhas na Chapada dos Veadeiros podem ser uma ótima opção para as crianças se divertirem e aprenderem mais sobre a natureza. A Trilha dos Saltos é uma opção fácil e possui diversas cachoeiras pelo caminho. Já a Trilha dos Cânions é mais desafiadora, mas oferece uma vista incrível dos cânions da região.

Observação de estrelas

A Chapada dos Veadeiros é um ótimo lugar para observar as estrelas, principalmente durante a noite. Algumas pousadas e hotéis oferecem telescópios para os hóspedes, o que pode ser uma atividade divertida para as crianças.

Visita ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é uma ótima opção para quem quer conhecer mais sobre a fauna e a flora da região. As crianças podem aprender sobre os animais e plantas da Chapada dos Veadeiros e ainda fazer trilhas em meio à natureza.

Lembre-se sempre de respeitar as normas de segurança e preservação da natureza durante as atividades com as crianças na Chapada dos Veadeiros. Além disso, é importante levar protetor solar, repelente e água para garantir o conforto e a segurança de todos.

Acomodações para famílias

Viajar com crianças pode ser um desafio, mas com as acomodações certas, pode tornar-se uma experiência incrível. Na Chapada dos Veadeiros, há muitas opções de hospedagem para famílias com crianças. Nesta seção, vamos apresentar algumas das melhores opções.

Hotéis e pousadas

Para quem prefere ficar em hotéis e pousadas, há muitas opções na Chapada dos Veadeiros. Muitos desses estabelecimentos oferecem quartos e suítes espaçosos, além de áreas de lazer. Alguns dos melhores hotéis e pousadas para famílias incluem:

Pousada Maya

Pousada Casa Rosa

Hotel Vila dos Orixás

Pousada Rancho do Peixe

Casas e apartamentos para alugar

Se você prefere ter mais privacidade e espaço, pode optar por alugar uma casa ou apartamento. Há muitas opções de casas e apartamentos para alugar na Chapada dos Veadeiros, muitas delas com áreas externas para as crianças brincarem. Algumas das melhores opções incluem:

Casa da Lua Cheia

Casa da Árvore

Casa da Mata

Campings

Para quem gosta de acampar, a Chapada dos Veadeiros oferece muitas opções de campings. Alguns campings têm áreas de lazer para crianças, como piscinas e playgrounds. Algumas das melhores opções de campings para famílias incluem:

Camping do Jajá

Camping Alto Paraíso

Camping Vale das Araras

Independentemente da opção de hospedagem que você escolher, certifique-se de verificar se há comodidades para crianças, como berços e cadeiras altas, e se a localização é segura e conveniente para a sua família.

Restaurantes

Viajar com crianças pode ser um desafio, especialmente quando se trata de encontrar lugares para comer. Felizmente, em Chapada dos Veadeiros, há muitos restaurantes com opções para crianças. Aqui estão algumas sugestões:

Restaurante Nikaia

Localizado em Alto Paraíso, o Nikaia é um restaurante francês com um menu variado que agrada a todos os gostos. Para as crianças, há opções de pratos como macarrão com queijo, hambúrguer, frango grelhado e batatas fritas. Além disso, o restaurante tem um ambiente agradável e acolhedor, perfeito para uma refeição em família.

Restaurante Casa da Lua

O Casa da Lua é um restaurante vegetariano em São Jorge que oferece opções saudáveis e saborosas para toda a família. Para as crianças, há pratos como panquecas de banana, sanduíches de queijo e tomate, e saladas de frutas. O ambiente é descontraído e aconchegante, com muitas opções de assentos ao ar livre.

Restaurante Tio João

O Tio João é um restaurante em Cavalcante que serve comida caseira e saborosa. Para as crianças, há opções de pratos como frango frito, arroz e feijão, e purê de batatas. O ambiente é simples e acolhedor, com mesas ao ar livre e um playground para as crianças brincarem.

Restaurante Cerrado

O Cerrado é um restaurante em Alto Paraíso que serve comida brasileira e internacional. Para as crianças, há opções de pratos como macarrão com queijo, frango grelhado, e batatas fritas. O ambiente é espaçoso e confortável, com muitas opções de assentos ao ar livre.

Qualquer um desses restaurantes é uma ótima opção para famílias que viajam com crianças. Com opções de pratos saborosos e saudáveis, bem como ambientes agradáveis e acolhedores, eles garantem uma experiência gastronômica agradável para todos.

Dicas para uma viagem segura e tranquila

Viajar para a Chapada dos Veadeiros com crianças pode ser uma experiência inesquecível. No entanto, é importante tomar alguns cuidados para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Confira algumas dicas:

Cuidados com a saúde

Antes de viajar, verifique se as vacinas das crianças estão em dia e se elas estão com a saúde em dia. A região pode ter clima seco e quente, então é importante manter a hidratação em dia e usar protetor solar e repelente.

Segurança nas trilhas e cachoeiras

Ao fazer trilhas e visitar cachoeiras, é importante estar sempre atento às crianças. Certifique-se de que elas estejam usando calçados adequados e roupas confortáveis. Além disso, é importante seguir as orientações dos guias e não se aventurar em locais perigosos ou desconhecidos.

Cuidados com o meio ambiente

A Chapada dos Veadeiros é uma região de preservação ambiental, por isso é importante respeitar a natureza e não deixar lixo ou objetos que possam prejudicar o meio ambiente. Ensine as crianças a importância de preservar a natureza e de não perturbar os animais que vivem na região.

Com essas dicas simples, é possível aproveitar a viagem para a Chapada dos Veadeiros com segurança e tranquilidade, garantindo momentos inesquecíveis em família.

