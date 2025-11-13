Versificar é lançado em São Carlos com aulas gratuitas de poesia e rima

A cidade de São Carlos recebe, no próximo domingo (17), às 19h, o lançamento oficial do projeto Versificar, iniciativa que une literatura, performance e inclusão social por meio de aulas gratuitas de poesia e rima. O evento será realizado na E.M.E.B. Arthur Natalino Deriggi, localizada na Rua José Francisco Bicaletto, 13, no Cidade Aracy II. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, o Versificar oferece aulas gratuitas de literatura, poesia e rima, com direito a lanches, uniformes e materiais didáticos, tudo sem custo para os participantes. Em São Carlos, são disponibilizadas 60 vagas.

Mais que aprendizado técnico, o projeto busca estimular a autoestima, a expressão e o pertencimento, permitindo que jovens transformem sentimentos e vivências em versos autorais. Ao longo do ano, os participantes também se apresentarão em saraus e encontros abertos à comunidade, fortalecendo o vínculo cultural do território.

Inspirado no movimento poesia slam, que combina literatura, performance e expressão social, o Versificar também se destaca pelo compromisso com a inclusão. As atividades contam com acessibilidade física e de conteúdo para pessoas com deficiência.

O curso é dividido em três etapas:

Introdução à poesia, rima e movimentos urbanos;

Prática de rap, poesia e construção de textos autorais;

Preparação para apresentações públicas, valorizando a performance e a oratória.

Segundo Lívia Mariussi Redigolo, coordenadora técnica do projeto, “o Versificar é um convite à escuta e à expressão. É sobre ocupar espaços com a própria voz e mostrar que a literatura pode ser viva, performática e transformadora.”

A Goall Impacto Social atua nacionalmente na elaboração e execução de projetos socioculturais e esportivos, conectando empresas, políticas públicas e comunidades. A instituição é referência em iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano e à inclusão.

O lançamento do Versificar em São Carlos celebra a chegada de mais uma ação cultural que utiliza a arte como ferramenta de transformação social, ampliando o acesso de jovens à literatura e à expressão criativa.

Leia Também