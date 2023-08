Usando o MetaTrader 5 para Melhorar o Desempenho das Suas Operações

As inovações dominaram o setor financeiro, com a tecnologia no comando. A tecnologia financeira, conhecida como fintech, tem sido crucial em meio à instabilidade econômica. Plataformas de pagamento como o Pix trouxeram aos brasileiros um acesso mais amplo aos serviços financeiros, e os números mostram isso. Em um momento, foram realizadas cerca de 140 milhões de transações no Pix em 24 horas.

Além dos pagamentos, a tecnologia também tem sido fundamental para investir. Muitas pessoas estão mais conscientes de suas finanças e procuram novas maneiras de economizar e ganhar dinheiro. Os brasileiros, em particular, estão gastando menos e investindo mais. O país viu um aumento de 5% no número de investidores — cerca de 8 milhões de pessoas. Muit desses novos investidores também economizam para investir em produtos financeiros, incluindo poupança, planos de previdência privada e ações. Se você também está interessado em investir ou negociar no mercado de ações, descobrir por onde começar pode ser complicado. O cenário pode ser intimidante para um iniciante, mas felizmente muitas plataformas tornam a experiência menos assustadora. Entre as muitas opções disponíveis, o MetaTrader 5 é uma das ferramentas de negociação mais populares, e por boas razões.

O que é o MetaTrader 5?

Como uma plataforma de negociação multi-ativos, o MetaTrader 5 (MT5) permite que você negocie ações, forex, futuros e muito mais. O MT5 foi lançado em 2010 pela MetaQuotes após o sucesso de seu antecessor, o MetaTrader 4 (MT4). Além de conectar traders aos mercados financeiros, ele tem como objetivo aprimorar a experiência de negociação, oferecendo múltiplas ferramentas e recursos para melhorar as decisões de negociação e otimizar o processo. Existem muitos aspectos da plataforma que os traders podem utilizar, então aqui estão algumas maneiras de usar o MT5 para melhorar o seu desempenho de negociação:

Ferramentas de análise e indicadores

Um dos erros críticos de muitos traders é deixar suas emoções guiarem suas operações. Como destaca o post “Mentalidade de Dinheiro e Emoções”, a falta de motivação e propósito adequados pode fazer com que as pessoas consumam de forma desenfreada e gastem dinheiro de forma improdutiva, o que também se aplica ao investimento. O potencial de lucro pode facilmente levar as pessoas a abrir ou fechar posições sem a estratégia ou lógica adequadas, muitas vezes resultando em perdas.

O MT5 ajuda a mitigar esse problema, tornando fácil o acesso a ferramentas de análise fundamental e técnica para que os traders as utilizem em melhores tomadas de decisão em vez de agir por impulsos. A plataforma possui 38 indicadores embutidos, 22 ferramentas de análise e 46 objetos gráficos ao negociar instrumentos financeiros. Também possui um calendário econômico embutido para que os traders possam monitorar as últimas notícias, impactos de mercado esperados e previsões. Ter essas ferramentas prontas facilita a análise dos mercados e a tomada de decisões corretas, aumentando as chances de lucro em vez de negociar por impulso e emoção.

Negociação automatizada

Para aqueles que são novos em investir e negociar, pode levar tempo para descobrir como analisar os mercados e abrir e fechar posições de forma eficiente. Uma das principais ofertas do MT5 é a capacidade de automatizar as operações. Robôs de negociação ou consultores especializados já estão pré-instalados na plataforma. Eles podem analisar cotações e executar operações de acordo com instruções pré-determinadas ou um algoritmo. O MT5 oferece opções de download gratuito, aluguel ou compra para milhares de aplicativos que suportam esses robôs de negociação.

Se a seleção de consultores especializados ainda parecer limitada, os traders também têm a opção de criar robôs de negociação personalizados e indicadores técnicos usando a linguagem de programação MetaQuotes Language 5 (MQL5). Programadores profissionais também podem ser contratados para personalizar um robô de negociação especializado de acordo com suas necessidades, para que você possa usar a plataforma sem ter experiência em programação.

Negociação móvel

O MT5 é frequentemente usado em computadores desktop, mas nem todos têm acesso a esses dispositivos 24/7. Ainda assim, os traders que estão sempre em movimento podem acessar o MT5 em seus dispositivos móveis por meio da versão do aplicativo. Você pode acessar os mercados e realizar operações a partir do seu smartphone ou tablet sem problemas. Suas ferramentas de negociação também estão disponíveis e totalmente funcionais em dispositivos móveis, para que você não precise se preocupar em ficar limitado ao usar o aplicativo.

O Brasil possui 118 milhões de usuários ativos de smartphones, o que corresponde a uma taxa de penetração de 55,4%. Para os brasileiros que desejam investir mais e construir riqueza, encontrar um dispositivo adequado não é um problema. Com o MT5 disponível para dispositivos móveis, os mercados financeiros estão mais acessíveis do que nunca.

