Urubici: Dicas para Relaxar e se Desconectar Durante a Viagem

Urubici é uma cidade localizada na Serra Catarinense e oferece uma experiência única para quem busca relaxar e se desconectar da rotina agitada. Com uma natureza exuberante, a cidade é um verdadeiro refúgio para quem quer fugir do estresse da cidade grande e desfrutar de momentos de tranquilidade em meio às paisagens deslumbrantes da região.

Com diversas opções de passeios e atividades ao ar livre, Urubici é um destino ideal para quem gosta de estar em contato com a natureza. Entre as atrações mais populares estão as cachoeiras, trilhas, mirantes e parques naturais, que oferecem uma experiência única e inesquecível para os visitantes. Além disso, a cidade também é conhecida por sua gastronomia típica, que inclui pratos como o pinhão, a truta e o queijo serrano, que podem ser encontrados em diversos restaurantes e cafés da região.

Se você está em busca de um lugar para relaxar e se desconectar, Urubici é o destino perfeito para você. Com suas paisagens deslumbrantes, opções de lazer e gastronomia típica, a cidade oferece tudo o que é necessário para uma viagem inesquecível e revigorante.

Acomodações

Se você está planejando uma viagem para Urubici, é importante escolher uma acomodação que combine com o seu estilo de viagem. A cidade oferece diversas opções de hospedagem, desde hotéis e pousadas até cabanas e chalés.

Hotéis

Urubici tem uma boa variedade de hotéis para quem busca uma hospedagem mais tradicional. Muitos deles oferecem serviços como restaurante e piscina, além de quartos confortáveis e bem equipados. Alguns dos hotéis mais populares da cidade incluem:

Hotel Fazenda Rota dos Cânions

Urubici Park Hotel

Hotel Serra Bela

Pousadas

As pousadas são uma opção mais intimista e acolhedora para quem quer se sentir em casa durante a viagem. Em Urubici, há diversas pousadas charmosas e bem cuidadas, muitas delas com um toque rústico e aconchegante. Algumas das pousadas mais recomendadas pelos viajantes incluem:

Pousada Encanto do Avencal

Pousada Pé da Serra

Pousada Serra Azul

Cabanas

Se você prefere uma hospedagem mais isolada e em contato com a natureza, as cabanas e chalés são uma ótima opção. Em Urubici, é possível encontrar cabanas equipadas com cozinha e lareira, perfeitas para uma viagem romântica ou em família. Algumas das cabanas mais procuradas pelos viajantes incluem:

Chalés Solar da Montanha Urubici

Cabanas do Pioneiro

Cabana da Mata

Cabanas Xokleng

Independentemente da sua escolha de hospedagem, é importante reservar com antecedência, especialmente durante os meses de alta temporada. Além disso, não se esqueça de conferir as avaliações de outros viajantes antes de fazer a sua reserva, para garantir uma experiência tranquila e agradável.

Atrações turísticas

Urubici é um lugar repleto de atrações turísticas que vão desde parques nacionais até cachoeiras e mirantes. Confira abaixo algumas das principais atrações para visitar durante sua viagem:

Parque Nacional de São Joaquim

O Parque Nacional de São Joaquim é um dos principais pontos turísticos de Urubici. Com uma área de mais de 49 mil hectares, o parque é um verdadeiro paraíso para quem gosta de natureza e aventura. Lá você pode fazer trilhas, acampar, observar animais silvestres e muito mais. Não deixe de visitar a Pedra Furada, um dos cartões-postais do parque.

Morro da Igreja

O Morro da Igreja é um dos pontos mais altos de Santa Catarina, com mais de 1.800 metros de altitude. De lá, é possível ter uma vista panorâmica da região e, em dias claros, é possível ver até o mar. O acesso ao morro é controlado pelo Exército e é necessário fazer um cadastro prévio para visitá-lo.

Cascata do Avencal

A Cascata do Avencal é uma das cachoeiras mais bonitas de Urubici. Com uma queda d'água de mais de 100 metros, o local é perfeito para quem quer relaxar e curtir a natureza. Há diversas formas de explorá-la, como trilhas e tirolesa.

Mirante da Serra do Rio do Rastro

O Mirante da Serra do Rio do Rastro é um dos mirantes mais famosos do Brasil. Localizado na Serra do Rio do Rastro, o local oferece uma vista deslumbrante da região, com suas curvas sinuosas e penhascos vertiginosos. O acesso ao mirante é todo asfaltado, mas é preciso antes se fazer um cadastro no site e buscar uma autorização no escritório do ICMBio, no centro de Urubici.

Não deixe de incluir essas atrações em seu roteiro de viagem para Urubici e aproveite ao máximo tudo o que a cidade tem a oferecer.

Gastronomia

Urubici é uma cidade que oferece uma variedade de opções gastronômicas para quem busca se deliciar com a culinária local. Os pratos típicos da região são influenciados pela cultura italiana e alemã, além de contar com ingredientes frescos e orgânicos produzidos na cidade.

Restaurantes

Os restaurantes em Urubici oferecem pratos típicos da região, além de opções internacionais. Um dos destaques é o Restaurante Serra Bela, que conta com um ambiente aconchegante e uma vista privilegiada da Serra Catarinense. O cardápio é variado, com opções de carnes, massas e risotos.

Outra opção é o Restaurante Engenho do Sabor, que oferece pratos típicos da região, como a truta e o pinhão, além de opções vegetarianas e veganas. O ambiente é rústico e acolhedor, com uma decoração que remete à cultura local.

Cafeterias

Para quem gosta de um bom café, Urubici conta com diversas cafeterias charmosas e aconchegantes. A Cafeteria e Bistrô do Lago é uma das mais famosas, com uma vista deslumbrante do Lago da Fazenda. O cardápio conta com opções de cafés especiais, bolos, tortas e salgados.

Outra opção é a Cafeteria e Confeitaria Kaffeehaus, que oferece uma variedade de cafés e chás, além de doces e salgados deliciosos. O ambiente é aconchegante e convida para um momento de relaxamento e descontração.

Vinícolas

Urubici também é conhecida por suas vinícolas, que produzem vinhos de qualidade e com sabores únicos. A Vinícola Thera é uma das mais famosas da região, com uma estrutura moderna e uma vista deslumbrante da Serra Catarinense. O vinho produzido na vinícola é premiado nacional e internacionalmente.

Outra opção é a Vinícola Villa Francioni, que conta com uma adega subterrânea e uma vista panorâmica da Serra do Rio do Rastro. O vinho produzido na vinícola é conhecido por sua qualidade e sabor refinado.

Atividades

Urubici é um destino turístico popular para quem procura relaxar e se desconectar da agitação da cidade. Além de apreciar as paisagens naturais deslumbrantes, existem muitas atividades emocionantes para fazer na região.

Trilhas

Urubici é conhecida por suas trilhas desafiadoras e vistas panorâmicas. As trilhas são bem sinalizadas e variam em dificuldade, desde caminhadas mais leves até trilhas mais difíceis. Uma das trilhas mais populares é a Trilha do Rio do Boi, que oferece vistas incríveis do canyon e da cachoeira.

Passeios de bicicleta

Urubici é um ótimo lugar para andar de bicicleta. Existem muitas rotas de ciclismo para todos os níveis, desde iniciantes até ciclistas experientes. Uma das rotas mais populares é a Rota das Araucárias, que oferece vistas deslumbrantes das montanhas e das florestas de araucárias.

Cavalgadas

As cavalgadas são uma maneira divertida de explorar a paisagem natural de Urubici. Existem muitas rotas de cavalgada para escolher, desde passeios mais curtos até cavalgadas de vários dias. Uma das rotas mais populares é a Cavalgada da Serra do Corvo Branco, que oferece vistas incríveis da serra e da paisagem circundante.

Em resumo, Urubici é um destino turístico emocionante que oferece muitas atividades para quem procura relaxar e se desconectar. Se você é um amante da natureza, não deixe de experimentar as trilhas, passeios de bicicleta e cavalgadas.

Dicas úteis

Se você está planejando uma viagem para Urubici, aqui estão algumas dicas úteis para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua estadia na cidade.

Melhor época para visitar

Urubici é uma cidade que pode ser visitada durante todo o ano, mas a melhor época para visitar é durante o inverno, de junho a agosto. Nessa época, a cidade fica ainda mais charmosa, com temperaturas baixas e possibilidade de neve. No entanto, se você prefere temperaturas mais amenas, a primavera e o outono são ótimas épocas para visitar, com clima agradável e menos turistas.

O que levar

Para aproveitar bem sua viagem, é importante levar roupas adequadas para o clima da cidade. Durante o inverno, é importante levar roupas quentes, como casacos, luvas, gorros e botas. Já no verão, é importante levar roupas leves e confortáveis, como shorts, camisetas e calçados confortáveis para caminhadas. Além disso, não se esqueça de levar protetor solar, repelente, chapéu e óculos de sol.

Transporte

Para chegar a Urubici, você pode optar por ir de carro ou ônibus. Se você estiver vindo de Florianópolis, a viagem de carro dura cerca de 3 horas. Já de ônibus, a viagem dura cerca de 5 horas. Uma vez em Urubici, a melhor forma de se deslocar pela cidade é de carro, já que muitas atrações turísticas estão localizadas em áreas afastadas. Se você não tiver um carro, pode alugar um ou contratar um serviço de táxi ou transfer.

