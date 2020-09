Unimed São Carlos realiza live sobre Doação de Órgãos durante a Pandemia

Crédito: Divulgação

O evento terá a participação do médico urologista, vice-presidente da Unimed São Carlos e presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Hospital Unimed, Ivan Linjardi, e de Reginaldo Carlos Boni, médico nefrologista, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Fundador da Life's Donor e consultor Sênior da Donation and Transplantation Institute.

Acesse a transmissão pelo link – http://unimed.me/Wa1kB

DIA NACIONAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Conscientizar a população sobre a importância em ser doador de órgãos é o objetivo do Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado no dia 27 de setembro.

Por meio dessa importante contribuição, é possível salvar vidas em risco e fazer com que famílias permaneçam unidas por mais tempo. Para isso, a pessoa que tiver interesse em se tornar doador apenas precisa expressar aos familiares a vontade em ajudar.

SERVIÇO

Live - Doação de Órgãos Durante a Pandemia

Data – 23 de setembro

Horário – 20 horas

Acesso – Plataforma Teams Link de acesso - http://unimed.me/Wa1kB

