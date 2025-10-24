Unimed São Carlos realiza 5ª edição do Unimed na Praça neste domingo (26)

Unimed na Praça - Crédito: divulgação

A Unimed São Carlos promove neste domingo, 26 de outubro, a 5ª edição do Unimed na Praça, evento gratuito e aberto à comunidade. A ação será realizada na Praça Brasil, na Vila Nery, a partir das 9h, e reunirá uma série de atividades voltadas ao lazer e à promoção da saúde.

Entre as atrações estão oficinas de pipa e slime, brinquedos infláveis, pintura artística, gincanas, além da distribuição de pipoca e algodão doce.

Profissionais da Medicina Preventiva do Viver Bem também participarão do evento, oferecendo aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a saúde.

Na última edição, realizada em 2024, o Unimed na Praça reuniu centenas de pessoas, entre crianças e adultos. O evento, retomado no ano passado, reforça o compromisso da cooperativa em estimular hábitos saudáveis e fortalecer o vínculo com a comunidade.

Unimed na Praça 2025

Local: Praça Brasil – Rua 7 de Setembro (próximo ao Hospital Unimed - Unidade II)

Data: 26 de outubro (sábado)

Horário: das 9h às 13h

Gratuito

