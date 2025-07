Último final de semana da Quermesse da Paróquia São Sebastião

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

São Carlos se prepara para viver o quinto e último final de semana da mais tradicional quermesse da cidade. A Quermesse da Paróquia São Sebastião, que já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário festivo local, encerra sua edição neste fim de semana com expectativa de grande público e clima de celebração.

Após quatro fins de semana marcados pela forte adesão popular, ambiente familiar e momentos de confraternização, a festa chega à reta final com saldo positivo e novidades importantes. Neste ano, o evento contou com melhorias estruturais no espaço da paróquia, graças ao trabalho conjunto de voluntários, fiéis e apoiadores. O ambiente, agora mais acessível e acolhedor, proporcionou maior conforto e segurança aos participantes.

“Estamos profundamente agradecidos pela adesão e pelo carinho da comunidade. Esta edição da quermesse foi um verdadeiro testemunho de fé, união e solidariedade. Com a colaboração de todos, conseguimos oferecer um espaço digno e acolhedor, que fortalece nossa missão de evangelizar com amor e dignidade”, declarou o pároco Padre Fernando.

Entre os atrativos, seguem em destaque as comidas típicas, o tradicional bingo, brincadeiras e o calor humano que faz da festa um símbolo de união comunitária. Toda a renda arrecadada será revertida para ações pastorais e melhorias na infraestrutura da paróquia.

A Paróquia São Sebastião convida a população de São Carlos e região para prestigiar o encerramento da quermesse nos dias 26 e 27 de julho, a partir das 18h, na Av. Dr. Carlos Botelho, 2371 – Centro. A entrada é gratuita.

