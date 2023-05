UFSCar tem programação especial na Calourada 2023

Foto arquivo 2022 -

nsiedade e euforia. Um certo nervosismo misturado a muita alegria pela nova fase que começa. Essas são as emoções que se confundem e dão o clima aos quatro campi da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com a chegada dos novos estudantes que iniciam, a partir de 8 de maio, sua jornada de estudos na Universidade.

Para 2023, a UFSCar ofertou mais de 2.900 vagas em 66 opções de cursos de graduação presenciais, distribuídos em São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. E, com o objetivo de receber todas essas pessoas de forma acolhedora, afetiva e respeitosa, a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), juntamente com as Coordenações dos Cursos e diversas unidades e coletivos, prepararam uma programação especial - a Calourada 2023.

A programação nos quatro campi conta com muito compartilhamento de informação, debates, palestras, atividades artísticas, culturais e esportivas, visando à integração dos ingressantes com seus colegas de turma e veteranos, para que possam começar a conhecer a estrutura e o funcionamento da Instituição da qual passam a fazer parte. Além de eventos conjuntos nos anfiteatros, bibliotecas, ginásios e áreas de convivência, cada curso tem também o seu cronograma específico de atividades.

"A Calourada é feita com muito carinho para receber cada um e cada uma aqui na UFSCar. Nós estamos felizes demais em acolher as estudantes e os estudantes, para essa jornada que é a formação na graduação. Espero que aproveitem esse período não só na parte acadêmica, mas também ampliando suas experiências pessoais. Nós temos muitas oportunidades para participação em projetos de pesquisa e de extensão, bolsas das mais diversas, para que as pessoas possam aproveitar, além daquelas previstas nos currículos dos cursos", afirma a Reitora da Universidade, Ana Beatriz de Oliveira.

Uma das atividades da Calourada 2023 é a live "Redução de danos e combate às violências nas festas universitárias", que pretende destacar a temática da redução de danos e do combate às violências nas festas universitárias, trazendo orientações e apresentando grupos, coletivos e setores da Instituição que atuam para que as festas universitárias sejam espaços seguros de diversão. A live terá a participação de Madeleine Marcelino, do Recanto Acolhimento; Silmara Capovilla, da Ouvidoria da UFSCar, e Sabrina Ferigatto, da Coordenadoria de Articulação em Saúde Mental (CASM/ProACE) da Universidade. O evento será no dia 8/5, às 16 horas, com transmissão pelo canal UFSCar Oficial no YouTube (https://www.youtube.com/ufscaroficial).



Além de toda a programação de integração entre a comunidade acadêmica, a Calourada 2023 terá uma Aula Magna especial. "Teremos este ano uma Aula Magna muito especial, com Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, e que vai acontecer na primeira quinzena de junho. Em breve, vamos anunciar data, horário e local. Será um momento muito enriquecedor, de muita troca e aprendizado para toda a comunidade da UFSCar", adianta a Reitora.



Programação no Campus São Carlos

Entre as atividades previstas para o Campus São Carlos, haverá rodas de conversa, mesas-redondas e muitos momentos de trocas de informações sobre temas de interesse da comunidade universitária. Por exemplo, no 8/5, às 14 horas, tem roda de conversa sobre a luta contra a violência de gênero, na Tenda Piape Cultivando-nos. No dia 9, às 14 horas, acontece mesa-redonda abordando a luta pela recomposição orçamentária em defesa de um ensino público gratuito e de qualidade, na sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Dia 10/5, às 13 horas, haverá a "Tenda Piape - Proteção e promoção da saúde universitária", com Carla Roberta Sola de Paula Vieira, enfermeira do Departamento de Atenção à Saúde (DeAS) e Silvia Carla da Silva André Uehara, docente do Departamento de Enfermagem (DEnf).

Também no 10/5, às 13 horas, acontece a atividade "Tenda Piape - Espaço Seguro: o momento presente", com Carla Regina Silva, docente do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO), e às 16 horas, "Tenda Piape - Autocuidado". As Tendas Piape acontecem na Praça da Bandeira, na área Sul do Campus.

