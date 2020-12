UFSCar reforma e destina espaço à arte, à cultura e a esportes

Reitoria UFSCar -

O "Espaço de Cultura Corporal" da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi planejado para reunir atividades culturais, esportivas, artísticas, de lazer e práticas corporais. Espaço amplo, situa-se do lado de fora do campus de São Carlos, em área pertencente à Universidade que fica próxima à entrada da Área Sul.



A destinação do espaço foi proposta por uma comissão multidisciplinar que trabalha desde 2018 neste planejamento. A proposta foi apresentada à Reitoria da Universidade e aceita. Então, a Pró-Reitoria de Administração (ProAd) e a Prefeitura Universitária (PU) iniciaram as reformas e adequações.



Atividades no Espaço - Serão contempladas novas atividades e aquelas que já acontecem, mas em ambientes inapropriados. "As equipes do Cheerleading e do Tênis de Mesa, por exemplo, precisam alugar um espaço fora da Universidade para seus treinos", conta a Profa. Dra. Ana Cláudia Duarte, coordenadora da proposta e docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da UFSCar.



"As modalidades de lutas e atividades como Yoga, Danças Circulares e Teatro não têm espaço previsto na Universidade", complementa a Professora Ana Cláudia Duarte. Projetos como estes poderão ocorrer no Espaço de Cultura Corporal, que deverá ficar pronto para uso até o final deste ano.



A Bateria UFSCar também terá lugar garantido. Os membros já ensaiaram no local, anteriormente. Agora, com as melhorias, terão maior segurança e infraestrutura. Já foram aprovisionadas luz, água, vigilância, câmeras e internet.



"O Espaço é de todos. Com condições adequadas de uso, estudantes, técnico-administrativos, docentes e a comunidade externa poderão, efetivamente, utilizá-lo com segurança. É uma grande conquista para a UFSCar que foi viabilizada pelo trabalho de diversas pessoas, às quais agradeço e parabenizo", afirma a Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann.



A Pró-Reitoria de Administração (ProAd) também investiu na recuperação de 15 equipamentos entre esteiras e bicicletas ergométricas, além de uma cama elástica. Os equipamentos serão alocados no Espaço quando a reforma estiver finalizada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também