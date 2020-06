UFSCar recebe inscrições para o III Concurso de Fotografia do Cerrado

Crédito: Trilhas da Natureza/UFSCar

Estão abertas as inscrições para o III Concurso de Fotografia do Cerrado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que tem o objetivo de registrar e divulgar a biodiversidade da área remanescente de Cerrado do campus universitário em São Carlos.

O Concurso é realizado pela equipe da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), com coordenação do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da Universidade.

Com o tema "Cerrado na UFSCar", as fotografias podem abranger tanto os elementos da fauna quanto da flora, sendo que as espécies que aparecerem em destaque devem ser nativas, e é imprescindível que todos os registros tenham sido feitos dentro do fragmento do Cerrado da UFSCar. Além disso, devido à Covid-19 e à restrição de acesso à área, conforme a Portaria GR 4.441 (https://bit.ly/30J6n1O), as pessoas devem enviar fotografias antigas, ou seja, feitas antes da pandemia.

A escolha das fotos vencedoras será realizada por meio de uma média ponderada entre votos recebidos do júri popular, no Facebook do projeto Visitas Orientadas à Trilha da Natureza (facebook.com/TrilhaDaNaturezaUfscar), e da pontuação atribuída por um painel de fotógrafos profissionais.

Está prevista, para o mês de novembro, uma exposição presencial com todas as fotos inscritas. Será também organizada uma exposição virtual no site da SGAS (www.sgas.ufscar.br).

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 4 de julho neste formulário online (encurtador.com.br/agy34). Os inscritos deverão enviar as fotos digitalizadas para o e-mail trilhadanatureza@gmail.com entre 6 de julho e 6 de agosto. As informações completas estão disponíveis no edital (encurtador.com.br/ckE26) e dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail trilhadanatureza@gmail.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também