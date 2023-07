UFSCar promove nova edição da Roda de Samba em São Carlos nesta segunda-feira

O projeto "Prática de Samba: música, presença, memória e sociabilidade", coordenado por Eduardo Conegundes de Souza, professor do Departamento de Artes e Educação (DAC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realiza no dia 24 de julho mais uma edição da Roda de Samba no Campus.

O professor da UFSCar explica que o evento tem sido um momento de encontro e sociabilidade em torno do samba como manifestação coletiva e expressiva da cultura afro-brasileira. "Como importante manifestação da cultura afro-brasileira, por sua força expressiva e aglutinadora, a roda de samba possibilitou às pessoas negras, desde o período colonial, desenvolverem seus processos positivos de construção identitária, auto-organização e trocas comunitárias. Assim, o samba e a roda de samba vêm ao longo do tempo histórico desempenhando papel importante enquanto produtores de espaços e tempos de sociabilidade, compartilhamento de saberes e de manutenção e difusão da memória histórica negra, dimensão ainda hoje insuficientemente representada e valorizada pela história oficial", afirma o professor, que faz um convite: "Com muita alegria e música brasileira, vamos celebrar o encontro, a memória e o cantar coletivo. Venha cantar conosco para juntos criarmos um espaço verdadeiramente coletivo, potente e livre".

O grupo do projeto de extensão é composto, atualmente, por 25 integrantes com diferentes perfis: pessoas sem vínculo com a UFSCar, estudantes de graduação e pós-graduação, técnico-administrativos e professores. A Roda de Samba no Campus acontece a partir das 18 horas, no Teatro de Arena (Palquinho), na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral. Dúvidas podem ser esclarecidas com o professor Eduardo Conegundes pelo e-mail eduardo.conegundes@ufscar.br.

