UFSCar: Bibliotecas, Editora, Gráfica e Unidade de Memória funcionam durante a quarentena

As Bibliotecas da UFSCar, a Editora (EDUFSCar), a Gráfica e a Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo (UMMA) replanejaram suas rotinas de trabalho e continuam atendendo à distância. Livros poderão ser entregues após a suspensão de aulas sem aplicação de multa.

Conforme ressaltam as Bibliotecas da UFSCar em suas redes sociais, "A Biblioteca está fechada e estamos em casa, mas trabalhando!". Conheça os serviços mantidos ao mesmo tempo em que é preservada a saúde dos servidores e usuários das Bibliotecas:

- Elaboração de ficha catalográfica para materiais produzidos por autores vinculados à UFSCar;

- Emissão de atestado negativo para pós-graduandos;

- Orientação sobre normatização de trabalhos acadêmicos (ABNT);

- Auto depósito de dissertações, teses e validação no Repositório Institucional;

- Cadastro de calouros, dentre outros serviços.

"Os serviços oferecidos pelas Bibliotecas, neste período, são de extrema importância a toda comunidade. Além disso, também é essencial a atuação das outras unidades em home office neste período. É o caso da Gráfica, que realiza serviços de digitalização, e da Editora, que apoia, por e-mail, todo o processo de produção dos livros.

E os leitores interessados podem acessar o Fundo do sociólogo Florestan Fernandes sem sair de casa", explicou o Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral, Diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar (SIBI/ UFSCar).

