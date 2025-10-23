Tusca estreia setor exclusivo com open food e open bar premium

Lounge Tusca -

Prepare o look e o coração, porque a TUSCA 2025 acaba de lançar o Tusca Lounge — um novo setor que promete elevar o padrão de experiência dentro do festival para o público que busca conforto, conveniência e exclusividade dentro da bagunça boa mais famosa do país. Um cantinho pensado pra quem ama o caos da TUSCA, mas quer curtir com o drink gelado na mão e o pé (literalmente) no conforto.

Imagina só: um ambiente premium, com open bar e open food que vai do sushi ao café da manhã, piso confortável, banheiros exclusivos e até serviços de cabeleireira e barbearia pra dar aquele glow up entre um show e outro. Tudo isso sem perder o espírito raiz da festa — porque o open bar geral continua firme e forte.

O Tusca Lounge é a novidade que marca o “despertar de um novo mundo”, tema da edição 2025. E se o mundo muda, os palcos mudam também e o lineup entrega: Ana Castela, CPM 22, Seu Jorge, Liniker, Detonautas, BaianaSystem, MC Hariel, além de DJs como Illusionize, Chapeleiro e Camacho. A TUSCA começa dia 20 de novembro, em São Carlos, e promete ser o encontro definitivo entre conforto, diversidade e aquela energia que só quem já viveu entende.

O Tusca Lounge chegou pra provar que dá sim pra viver o caos — mas com estilo, sushi e cabelo impecável.



O que tem no TUSCA Lounge?

Área privilegiada com piso e acesso direto ao frontstage do palco principal

Banheiros exclusivos e equipe de apoio dedicada

Áreas de descanso para recarregar as energias

Acesso próprio e independente

Bebidas premium e bares exclusivos: Chopp Dama Bier | Vodka Absolut | Gin Beefeater | Whisky Jack Daniel’s | Energético Red Bull | Licor Amarula | Licor Ballena | Refrigerante | Água tônica | Água | Degustação de vinho by Winessence

Open food especial: Comida japonesa by Tiki Sushi | Hambúrguer by Trem Bom | Salgadinhos by PQ - Pão de Queijo Mineiro | Café da manhã by San Marin | Sorvete

Espaço de beleza e barbearia: Barbearia Roger Vilela e Pérola Centro de Beleza

Espaço de massagem: Soul Centro de Bem Estar

Transfer oficial Ginásio Milton Olaio ↔ festival

O que está incluso no ingresso TUSCA Lounge?

O ingresso do TUSCA Lounge dá acesso às 6 festas da TUSCA, com o espaço disponível nas festas noturnas de quinta (20/11), sexta (21/11) e sábado (22/11). Durante as tendas, o acesso é o mesmo das demais áreas do evento, o mesmo do ingresso comum.

Já comprei um ingresso comum. Posso fazer o upgrade para o Lounge?

Sim! É possível fazer o upgrade do seu ingresso pagando apenas a diferença entre o seu lote e o lote vigente do TUSCA Lounge. Para solicitar o upgrade, entre em contato pelo nosso WhatsApp oficial disponível na aba “Contato”.

Até quando o TUSCA Lounge será vendido?

As vendas ficarão abertas enquanto durarem os estoques. Não há uma data exata de encerramento, mas os ingressos são limitados.

O ingresso do TUSCA Lounge ou upgrade será vendido durante o evento?

A venda de ingressos ou upgrade durante o evento dependerá da disponibilidade de ingressos antecipados e da capacidade do espaço.

O ingresso do TUSCA Lounge inclui transfer?

Sim, o transfer oficial de ida e volta entre o Ginásio Milton Olaio Filho e a Arena TUSCA está incluso no ingresso do Lounge.

Há estacionamento para o Lounge?

Não, o evento não possui estacionamento oficial.

Por onde acesso o TUSCA Lounge no evento?

O acesso pode ser feito tanto pela portaria principal do evento quanto pelo acesso exclusivo do Lounge, com entrada e catraca próprias. Em breve será divulgado o mapa do evento.

Posso fazer upgrade do pacote comum apenas para um dia do Lounge?

Não. Quem tem o pacote comum só pode fazer upgrade para o pacote Lounge completo. Já quem comprou um ingresso avulso comum, pode fazer upgrade para o avulso Lounge correspondente. Não é possível misturar tipos de ingresso (ex: pacote comum → avulso Lounge específico).

Se eu fizer upgrade para o Lounge, recebo um novo ingresso ou o mesmo é atualizado?

Será o mesmo QR code já recebido.

Posso transferir o ingresso do TUSCA Lounge?

Sim! É possível transferir seu pacote do TUSCA Lounge até o dia 17/11, data limite para as transferências de todos os pacotes. Já os ingressos avulsos podem ser transferidos até o dia 19/11, seguindo o mesmo prazo dos demais avulsos. Para transferência de ingressos com upgrade, é necessário entrar em contato pelo nosso WhatsApp comercial, disponível na aba “Contato”.

Quais são as formas de pagamento aceitas para o TUSCA Lounge?

O TUSCA Lounge pode ser adquirido na Blacktag por pagamento via crédito com parcelamento em até 12x (com acréscimo de taxa de 2,5% a.m), crédito à vista, débito ou PIX.

Link para compra: https://blacktag.com.br/eventos/29497/tusca-2025-lounge



