TUSCA 2025 solta o verbo: Seu Jorge, Hariel, CPM 22 e Ana Castela no palco principal

Quatro estilos, um só palco: entre os dias 20 e 23 de novembro, São Carlos vira o centro de gravidade universitária brasileira — com mais de 50 atrações, 6 festas e horas incontáveis de história pra escrever, viver e contar. E o Portal para um novo mundo se reforça com a junção de universos musicais, atléticas e público. Quatro artistas que atravessam gerações e gêneros, reunidos num mesmo universo, provando que a TUSCA é muito mais do que uma festa: é um encontro de tribos.

A pluralidade do line-up é um reflexo do que a TUSCA representa: conexão, liberdade e intensidade. A mistura do soul cheio de charme de Seu Jorge, do funk apaixonado de MC Hariel botando o coração no grave, do punk-rock de CPM22 gritando por todos nós e do estrondo do agro-pop de Ana Castela reforça que o evento vai além das tendências, dialogando com gerações, estados e tribos. E isso é só o começo — lembrando que mais dezenas de atrações ainda serão reveladas nos próximos capítulos dessa saga. Spoiler: vai piorar (no melhor sentido possível). Acompanhe tudo pelo Instagram oficial: @sigatusca

INFORMAÇÕES — TUSCA 2025

Data do evento: 20 a 23 de novembro de 2025.

6 festas em 4 dias + de 40 horas de open bar + de 50 atrações confirmadas.

Estimativa de público: 40 mil pessoas.

Evento exclusivo para maiores de 18 anos.

Vendas online: Plataforma Blacktag.

Vendas Presenciais: CAASO e UFSCar.

Tipos de ingresso liberados: Pacote meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda, PCD (e acompanhante) e professores. E, Pacote entrada inteira.

Mais informações: @sigatusca



