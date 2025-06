TUSCA 2025 confirma Seu Jorge e abre o portal: vendas começam dia 10/06.

Atenção São Carlos e Região: Seu Jorge vem aí — e pela primeira vez na TUSCA! Ao lado da boiadeira Ana Castela, ele aponta para uma line-up que vai abrir um portal onde tradição e inovação colidem em quatro dias de pura imersão: de 20 a 23 de novembro.

Serão mais de 50 atrações em seis festas, e as vendas começam nesta segunda-feira, 10 de junho, com um presente digno de Burguesinha: dá pra parcelar em até 6x sem juros pela plataforma Blacktag, mas só até as 23h59 do mesmo dia. Já nos postos presenciais — CAASO e UFSCar — os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h da manhã. Corre, porque a felicidade (e o lote) não esperam!

As lendárias fundadoras CAASO (Associação Atlética Acadêmica do Campus de São Carlos) E UFSCAR (Associação Atlética Acadêmica da UFSCar) já estão com força total, acompanhadas por uma constelação de atléticas que embarcam nessa jornada interestelar: Liga das Engenharias Unicamp – Leu, Barão de Mauá – Mauá, A.A.A XI de Setembro – AXIS, A.A.A. Horácio Lane - Eng. Mack, Liga das Atléticas da USP – Laurp, Atlética das Eng. e Arq. UEMG Passos – Atena, Liga das Atléticas da PUC-Campinas - LAP. Juntas, essas entidades formam a base dessa dimensão onde a liberdade grita nas arquibancadas, a rivalidade é celebrada com respeito e a vibração de cada torcida ecoa por universos inteiros.

Porque aqui, na TUSCA, quem faz história é quem vive tudo isso.

E felicidade… é garantir Seu Jorge em 6x sem juros!

INFORMAÇÕES — TUSCA 2025

Data do evento: 20 a 23 de novembro de 2025.

20 a 23 de novembro de 2025. 6 festas em 4 dias + de 40 horas de open bar + de 50 atrações confirmadas.

confirmadas. Estimativa de público: 40 mil pessoas.

40 mil pessoas. Evento exclusivo para maiores de 18 anos.

Abertura de vendas online: 10/06, 12h (meio-dia), na Plataforma Blacktag . Parcelamento : até 6x sem juros, até 23h59 do próprio dia 10/06.

10/06, 12h (meio-dia), na Plataforma . Parcelamento até 6x sem juros, até 23h59 do próprio dia 10/06. Abertura de vendas presenciais: CAASO e UFSCar, 10/06, 12h .

CAASO e UFSCar, 10/06, 12h . Tipos de ingresso liberados: Pacote meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda, PCD (e acompanhante) e professores.

Leia Também