Trupe Tópatu realiza espetáculo gratuito em São Carlos

A Trupe Tópatu, grupo formado em 2017 em São Carlos, faz pequena temporada na região com seu premiado espetáculo Três Pratos de Trigo Para Três Palhaces Tristes, passando por Itirapina na sexta-feira, 19 de setembro, Descalvado no sábado, 20 de setembro e finalizando em São Carlos no dia 21 de setembro. Todas as sessões serão gratuitas e contarão com audiodescrição para pessoas cegas ou de baixa visão.

O espetáculo, que não utiliza a linguagem verbal, é destinado à jovens e aborda temas como saúde mental, trabalho e exaustão. Criada em 2022 por meio de recursos do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC) a obra teve direção de Gabriel Bodstein, direção musical e trilha sonora original de Alexandre Scarpelli e consultoria em palhaçaria com a Aline Moreno, diretora executiva da organização social Palhaços Sem Fronteiras - Brasil. Nos últimos anos o espetáculo foi apresentado em outras cidades do interior paulista e na capital, passando por festivais e importantes mostras, como o XXI Circuito TUSP de Teatro.

Na peça a palhaça Tatah e os palhaços Astolfo e Orelhão revelam os bastidores do grande espetáculo da Trupe Tópatu. No camarim, longe dos holofotes, o que vemos são três tristes figuras que convivem com o cansaço, a exaustão e a possibilidade de felicidade cada vez mais distante. Até que certo dia um acontecimento inesperado altera suas rotinas.

As apresentações são uma realização da produtora BiG Produções e Trupe Tópatu com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e contam com a apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itirapina, Secretaria de Educação e Cultura de Descalvado e Secretaria de Cultura e Turismo de São Carlos. Após todas as sessões haverá bate-papo com a equipe criadora.

Espetáculo “Três Pratos de Trigo para Três Palhaces Tristes” em São Carlos

Domingo, 21 de setembro de 2025 às 19h

Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão

Rua 7 de Setembro, 1735 - Centro

Sessão com audiodescrição e interpretação em Libras no bate-papo

