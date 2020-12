“Trilha do Rabugento” promete adrenalina para o final de semana

Crédito: Divulgação

Os adeptos de trilhas pesadas e leves, que gostam de superação e tenham disposição para superar lama e percursos desafiadores, tem um compromisso marcado para este sábado, 12.

Obedecendo todos os protocolos de segurança no sentido de evitar a propagação da Covid-19, será realizada a 3ª Trilha do Rabugento, em prol do Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld.

A saída será às 14h defronte a sede oficial do Jeep Club de São Carlos, que organiza o evento. Quem tiver interesse em participar e se divertir, terão como taxa simbólica a doação de dois quilos de alimento não perecível (leite, arroz, óleo, farinha, entre outros) que serão destinados para a entidade que abriga idosos em São Carlos.

Informações detalhadas poderão ser adquiridas pelo fone 99735-4794 (WhatsApp).

