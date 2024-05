Três motivos pelos quais a Inglaterra pode vencer a Eurocopa de 2024

Com a aproximação da Euro 2024, o debate sobre quem será coroado campeão da Europa na Alemanha neste verão se intensifica entre os especialistas e os torcedores.

Esta casa de aposta bet está prevendo que os Três Leões vingarão a derrota nos pênaltis contra a Itália em Wembley há três anos.

A equipe de Gareth Southgate é a favorita em 3/1 para vencer o torneio, à frente dos pesos pesados França, Alemanha, Portugal e Espanha.

Os Três Leões certamente parecem ter todos os componentes para chegar até o fim, portanto, aqui estão três razões convincentes pelas quais a Inglaterra pode levantar o troféu pela primeira vez neste verão.

Experiência no comando e na equipe

Embora muitos torcedores ingleses estejam cada vez mais insatisfeitos com o mandato de Southgate à medida que os anos passam, não se pode negar que ele esteve à frente de uma das eras de maior sucesso dos Três Leões na memória recente.

Este será seu quarto grande torneio no comando, com grandes participações nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e na final da Euro 2020, proporcionando uma experiência inestimável em lidar com as pressões e os desafios da competição internacional.

Além disso, o vestiário conta com um núcleo de jogadores experientes, como John Stones, Jordan Pickford, Jordan Henderson e Harry Kane.

Sua liderança dentro e fora do campo pode ser vital para guiar a equipe pelos altos e baixos do Campeonato Europeu.

Energia e talento juvenis

Embora as figuras mais experientes da equipe proporcionem estabilidade, é a infusão de energia e talento juvenis que acrescenta uma dimensão extra à campanha da Inglaterra.

Jogadores como Phil Foden, Jude Bellingham e Bukayo Saka já provaram seu valor no grande palco, ostentando experiência em grandes torneios apesar de sua pouca idade.

Além disso, talentos emergentes, como Kobbie Mainoo, Cole Palmer e Rico Lewis, tiveram temporadas de sucesso em seus respectivos clubes, trazendo um elemento de fome e destemor para a equipe.

Sua nova perspectiva e abordagem ousada podem injetar uma nova energia no jogo da Inglaterra quando for mais importante, enquanto seu impacto no banco de reservas pode fazer a diferença para que os Três Leões sejam os campeão da Euro 2024.

Flexibilidade tática e coesão

Uma das marcas registradas do mandato de Southgate tem sido a flexibilidade tática e a coesão da Inglaterra nos grandes momentos.

Seja em um 4-3-3 ofensivo ou em um 4-2-3-1 mais defensivo, Southgate demonstrou disposição para adaptar suas táticas de acordo com os pontos fortes de sua equipe e explorar os possíveis pontos fracos dos adversários.

Essa adaptabilidade, aliada a um senso de coesão forjado por anos de trabalho conjunto, pode dar à Inglaterra uma vantagem em jogos apertados e momentos decisivos.

--

Em resumo, a Inglaterra chega à Euro 2024 com uma combinação potente de experiência, juventude e astúcia tática.

Com Southgate no comando e uma equipe talentosa à sua disposição, os Três Leões têm os ingredientes necessários para enfrentar um sério desafio pelo título europeu.

À medida que o torneio se desenrolar na Alemanha neste verão, todos os olhos estarão voltados para a Inglaterra, que busca realizar seu potencial e finalmente trazer o futebol para casa novamente.