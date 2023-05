Tradicional Festa de Santo Antônio acontece a partir do dia 26 de maio

A partir do dia 26 de maio acontece a tradiconal Festa de Santo Antonio, na Paróquia Santo Antonio de Padua localizada na avenida Sallum na Vila Prado.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO FESTIVA

Quermesse aos finais de semana, a partir das 19h30.

Maio: dia 26 com o cantor Picharillo, 27 e 28

Junho: 3 e 4, 10, 17 e 18, 24 e 25 Lazer com sorteio de números e serviço de bar completo.

TRÍDUO DE SANTO ANTÔNIO

10/06 - Sábado, às 18h30: Missa e início do Tríduo de Santo Antônio com o tema: Santo Antônio: Fé e Oração com a presença do Padre Aymoré Saturnino Rocha Júnior.

11/06 - Domingo, às 18h30: Missa e segundo dia do Tríduo de Santo Antônio com o tema: Santo Antônio: Esperança e Eucaristia Padre kenny Erik Araújo Desidério.

12/06 - Segunda-Feira, às 19h: Missa e terceiro dia do Tríduo de Santo Antônio com o tema: Santo Antônio: Caridade e os Pobres com a presença do Padre Marcio Coelho.

13/06 - DIA DO PADROEIRO

7h - Missa e bênção dos Pães - Pe. Aymoré Saturnino Rocha Júnior e Pe. Marco Aurélio Peira Ruffino.

8h - Bênção e venda do Bolo de Santo Antônio; benção do Pão de Santo Antônio. Haverá neste dia barraca do pastel e serviço de bar.

9h - Missa e bênção dos pães - Bispo Dom Luiz Carlos Dias. +11h - Missa e bênção dos pães - Pe. Valdir do Carmo André. 13h - Missa e bênçãos dos pães - Pe. Marcio Pekin. +15h - Missa, Unção dos Enfermos e bênçãos dos pães - Pe. Nilson de Paula Francisco.

17h - Missa e bênçãos dos pães - Pe. Aldenir Aldo.

19h - Missa e Procissão com a imagem de Santo Antônio com a presença de Pe. Leo Gasqui

