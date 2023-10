Torneio Artebets dos Amigos promete agitar São Carlos

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 14h58

02 Out 2023 - 14h58 Por Marcos Escrivani

Está prevista para domingo, 8, a partir das 9h, o 7º Torneio Artebets dos Amigos, que será realizado no “Pico”, na região do campus 2 da USP São Carlos.

A competição se tornou tradição na cidade e faz com que os participantes se sintam em família e relembre momentos da infância.

Além de jogos que prometem muita adrenalina, vários food trucks estarão no evento, além de brinquedos infláveis grátis para as crianças. Uma banda irá animar a competição.

As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas até o dia 5 de outubro. Basta entrar em contato pelo WhatsApp 16 98216-1314 com Magnão. A taxa será um paco de fralda infantil G, além de R$ 10 por dupla.

