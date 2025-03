Compartilhar no facebook

Torcedores lotaram a avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Logo após o apito final na Neo Química Arena, dezenas de torcedores corintianos tomaram a avenida São Carlos, em frente à Praça Coronel Salles, tradicional ponto de comemorações esportivas na cidade, para celebrar o título do Campeonato Paulista de 2025. A festa foi marcada por bandeiras, cantos, buzinaços e muita euforia.

O Corinthians garantiu a taça após empatar por 0 a 0 com o Palmeiras na noite desta quinta-feira (27). Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, o Timão ficou com o título estadual pela 31ª vez em sua história.

