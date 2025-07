Top Ranch escolhe 15 candidatas a rainhas e princesas; veja quem são elas

As 15 candidatas oficiais aos títulos de Rainha, Princesa e Garota Top Ranch 2025 já foram escolhidas. O desfile que definirá as vencedoras acontecerá no dia 26 de julho, na passarela da Fazenda Invernada, em São Carlos. O evento promete uma noite repleta de beleza, atitude e representatividade.

Além do concurso, a programação contará com show ao vivo de Júlia e Rafaela, e DJ Vanessa, prometendo agitar o público. As vencedoras terão direito a prêmios especiais: a Rainha ganhará uma moto elétrica 0km da MF Elétricos e as três finalistas receberão uma bolsa integral de graduação EAD da Unifecaf.

A escolha das representantes é parte da programação do Top Ranch 2025, evento que será realizado entre os dias 1 e 3 de agosto, com entrada gratuita no setor pista e estacionamento liberado ao público.

Em sua quarta edição, o Top Ranch já se consolidou como um dos principais eventos agro e equestres do interior paulista, reunindo provas esportivas como Três Tambores, Team Penning e Ranch Sorting, além de espaço para negócios, cultura sertaneja, gastronomia e lazer em família.

Local: São Carlos – SP

Data: 1, 2 e 3 de agosto de 2025

Entrada gratuita – Setor Pista

Estacionamento gratuito

Venda de Front Stage: Clique aqui

