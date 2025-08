Top Ranch começa hoje; confira opções de transporte público

Compartilhar no facebook

Local onde será realizado o Top Ranch

Quem vai curtir o 4º Ranch Top neste fim de semana em São Carlos poderá contar com transporte especial para garantir segurança e comodidade na ida e volta ao evento. Vans e ônibus sairão a cada 30 minutos de diferentes regiões da cidade.

Pontos de embarque e horários

Vans – R$ 5,00 (sexta e sábado):

Com partidas a cada meia hora, das 18h às 23h, as vans atenderão os seguintes pontos:

Cidade Aracy

Av. Regit Arab, s/n (em frente à Escola CAIC)

Rua João Martins França, 800 (em frente ao Centro da Juventude)

Santa Felícia

Av. Bruno Ruggiero, s/n (em frente à Praça dos Ipês)

Maria Stella Fagá

Av. João de Lourenço, 40 (em frente à UBS do Fagá)

Ônibus – Sexta-feira: R$ 5,25 | Sábado: Gratuito

Os ônibus também circularão com intervalos de 30 minutos, das 18h às 23h, com as seguintes linhas e pontos:

Linha especial Estação Norte x Top Ranch

Linha 34 – Novo Mundo x Douradinho (trajeto regular com parada no evento)

Pontos atendidos pelas linhas de ônibus:

Rua Dona Alexandrina

Mercado Municipal

Estação Ferroviária

Rua Larga

Escola Jesuíno de Arruda

Avenida Morumbi

Retorno garantido

Ao final do show principal, serão disponibilizados cinco ônibus extras para o retorno do público às diversas regiões da cidade.

