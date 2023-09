Toca Raul festival será realizado na FESC neste sábado (30)

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O Toca Raul Festival acontecerá sábado (30/09), das 12h às 22h, na FESC Campus 1 Vila Nery, e terá uma programação de 10 horas de shows com a participação das bandas 667 de Ibitinga, Tapa na Pantera de Araraquara, Karica Rocha & Banda de Franca, Duo Raul de São Carlos, Adan Andrade & Banda Luar, Asavessos da Capital e uma atração especial com o amigo e fundador do Fã Clube Raul Seixas, Sylvio Passos.

O evento é uma realização da ASA Eventos com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, Coordenadoria Municipal de Cultura e Fundação Educacional de São Carlos/FESC.

