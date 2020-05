Teatro no #EmCasaComSesc traz monólogos de Georgette Fadel, Sérgio Mamberti, Ester Laccava e Jé Oliveira

Crédito: Sergio Silva

Inaugurada sábado, 16, a série Teatro #EmCasaComSesc oferece transmissões de apresentações teatrais com nomes importantes das artes cênicas do país. Sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, às 21h30, são apresentadas peças que já foram realizadas, podendo ser na íntegra, trechos de obras, adaptações ou solilóquios. A missão de inaugurar a série, na última sexta-feira, ficou a cargo de Celso Frateschi, interpretando, de sua autoria, Diana.

Neste domingo, 17, o público pode conferir a apresentação de Georgette Fadel em Terror e Miséria no Terceiro Milênio. A partir do texto de Bertolt Brecht, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos cria uma reflexão cênica sobre os tempos atuais, que se traduzem na interpretação de Georgette. A peça possui classificação indicativa de 14 anos, e tem direção, dramaturgia e adaptação de Claudia Schapira.

Na segunda-feira, é a vez de Sérgio Mamberti em Plínio Marcos, Um Homem do Caminho. Mamberti, que já trabalhou com o escritor e dramaturgo em vida, busca evocar em sua obra, escrita principalmente durante a ditadura militar, a pujança teatral. O homem de teatro, pensador e dramaturgo no século XXI, é resgatado em tempos de pandemia para trazer ao universo do confinamento a força a energia libertária, bem como a dimensão clássica de sua obra, sua dramaticidade e seu humor inteligente e cáustico. A peça, recomendada para menores de 14 anos, conta com direção de Ricardo Grasson e assistência de Heitor Garcia.

Seguindo com a programação, na quarta-feira, a atriz e diretora Ester Laccava apresenta Ossada. A partir de textos de Maureen Lipman, Wislawa Szymborska e Laurie Anderson, Ester faz um passeio pelo universo de mulheres “estendidas” em sua existência. A peça tem dramaturgia de Ester Laccava, Elzemann Neves e João Wady Cury, direção de Ester Laccava, co-direção de Elzemann Neves, trilha sonora de Muep Etmo e colaborações de Mirella Brandi, Emerson Mostacco e João Wady Cury. Não é recomendada para menores de 14 anos.

E na sexta-feira, dia 22, Jé Oliveira está em Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens, obra tributária ao legado dos Racionais MC’s. Também dirigida e criada por Oliveira, a premiada peça retrata a experiência de ser homem negro na periferia de São Paulo. Para isso, foram realizadas diversas entrevistas, ao longo de um ano, sobre a construção de masculinidades negras, conferindo à peça a força e a veracidade de seus relatos, apresentados de forma falada e cantada. A peça tem na direção musical Fernando Alabê, na produção das bases gravadas Dj Tano – Záfrica Brasil e Gabriel Longhitano (guitarra e violão). Classificação indicativa: 16 anos.

+ Sesc Digital

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

Saiba+: sescsp.org.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também