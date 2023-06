Teatro municipal Alderico Vieira Perdigão divulga programação de junho

Teatro Municipal de São Carlos - Crédito: divulgação

O Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão” vai receber diversos espetáculos neste mês de junho. Nesta quinta-feira (14/06), 18h30, tem a oficina de experimentação e criação em dança com a Cia de Dança; na sexta (15/06), a partir das 19h30, tem o Stand Up “Não Sei Namorar” com o artista Jonathan Nemer, os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ingressofit.com.br; no sábado (16/06), Fernando Anitelli apresenta, a partir das 19h, “O Teatro Mágico Voz e Violão”. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet no https://ingressomagico.com.br/. Para encerrar a semana, no domingo (17/06), às 16h, você poderá conhecer “Os Mistérios de Wandinha”. Os ingressos estão disponíveis pelo site https://megabilheteria.com/evento?id=20230413144028.

Confira a programação completa do mês de junho:

21/06 – 20h – TEATRO PARA TODOS

Viela Sem Via: Solidão da MÃO Preta

Artista: Coletivo BaobAfro

Ingressos: entrada gratuita

23/06 – 20h - STANDUP – VAI QUE ROLA

Artistas: Murilo Moraes, Roberto Edson, Luciano Guima, Paulo Koskac e Brunão Ferreira

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/vai-que-rola/2007061

24/06 – 19h às 21h

25/06 - 14h às 16h

1ª MOSTRA ESTAÇÃO DO CIRCO

Realização: Associação Cultural Estação do Circo - ACEC

Ingressos: Entrada gratuita. Solicitações através do whatsapp (16) 99428-1740.

28/06 – 20h

MOZART METTALICA

Artista: Orquestra Sinfônica de Limeira

Ingressos: https://megabilheteria.com/evento?id=20230502170642.

O Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão” está localizado na rua Sete de Setembro, nº 1.735, no centro. A administração do teatro atende o público de terça a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já bilheteria fica aberta de acordo com o dia das apresentações. Crianças menores de 10 anos somente podem ingressar e permanecer nas dependências do Teatro Municipal quando acompanhadas dos pais ou responsável. (Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, artigo 75, Seção I, Capítulo II, de 13 de julho de 1990).

Conforme legislação vigente, pagam meia-entrada nos shows e eventos realizados no Teatro Municipal os estudantes (com carteira atualizada), maiores de 60 anos, professores, pessoas com deficiência (PCD) e doadores de sangue com carteira atualizada de até 6 meses.

