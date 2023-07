“Tardes de Férias” do CDCC-USP acontecem de 17 a 21 de julho

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) realizará uma nova edição das já tradicionais ‘Tardes de Férias’ durante as férias escolares de julho. Uma vasta programação que une ciência, cultura e diversão, voltada principalmente ao público infantil e jovem, será oferecida nos cinco dias do evento, que vai do dia 17 ao dia 21 de julho, sempre durante a tarde, das 14h30 às 17h30.

Recomenda-se chegar com antecedência para garantir a vaga na atividade desejada e evitar atrasos, já que as vagas são limitadas e a participação será determinada por ordem de chegada. As inscrições serão feitas presencialmente, a partir das 14h.

