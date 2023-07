Supla encerra festival de rock no próximo domingo em São Carlos

Crédito: Divulgação

Com quase 40 anos de carreira, o cantor e compositor Supla encerra no próximo domingo (23/07), o Soma Rock, festival em homenagem ao mês do rock e também ao Dia Mundial do Rock, 13 de julho no Brasil.



O evento, uma realização da Secretaria Municipal Esporte e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura – Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), com produção da Sanfona de Lata, começa no sábado (22/07), a partir das 15h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho, anexo ao Teatro Municipal “"Dr. Alderico Vieira Perdigão", com a apresentação de Vergara Rock, Violett, Paulonez Trio, Biggod King, fechando com Lancelotti Experience.

No domingo (23/07) a festa do rock continua, também a partir das 15h, com Mandarine, Napala, Fenícia, Marcos Carreri com “Trajetória Tour” e Supla e os Punks de Boutique, encerrando o Festival.



De acordo com a diretora de Cultura, Valéria Mazzola, o festival reúne músicos locais e encerra com a participação do Supla.

