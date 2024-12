Ônibus com decoração natalina - Crédito: Divulgação

A Rigras, responsável pela marca SOU São Carlos, lançou um ônibus natalino decorado com fitas de lâmpadas LED em toda a carroceria para celebrar as festividades de fim de ano em São Carlos, no interior paulista. O veículo escolhido é um Apache VIP V, modelo 2024/2025, com prefixo 25566.

