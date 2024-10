Sorriso Maroto se apresenta em São Carlos

Sorriso Maroto - Crédito: divulgação

O grupo Sorriso Maroto segue na estrada com seu show. A banda se apresenta dia 01 de novembro , no Oásis Eventos, em São Carlos.

O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. A novidade fica por conta de canções como Ela, faixa do álbum “Sorriso Eu Gosto – No Pagode”, Volta Pra Casa e Segredos que fazem parte do trabalho “Sorriso Maroto – Como Antigamente”. Músicas como Sinais, 50 Vezes, Eu Topo, Ainda Gosto de Você, 1 Metro e 65, Clichê, Assim Você Mata O Papai e todos os sucessos do grupo também farão parte do setlist.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos sem perder as referências.

O grupo lançou, no final de 2022, o álbum “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz da banda e quase todas autorais. O trabalho foi gravado em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro, ao vivo, sem público e com uma estética de sessions minimalista. No projeto audiovisual, Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred ganham evidência com um jogo de luz pensando exclusivamente para a gravação, que têm como fundo, cavaletes com fotos de cada integrante mais novos (entre 14 e 16 anos, quando começaram a cantar), atualmente e como seriam mais velhos.

SERVIÇO

Show Sorriso Maroto

Local: Oásis Eventos

Data: Dia 01 de novembro | sexta-feira

Horário: 21h

Preço: a partir de R$40

