quarta, 15 de outubro de 2025
Entretenimento

Soraya Moraes se apresenta no próximo dia 25 de outubro em Ibaté

15 Out 2025 - 18h56Por Jessica CR
A cidade de Ibaté será palco de uma noite especial de louvor e adoração no próximo dia 25 de outubro, com a apresentação da cantora Soraya Moraes, um dos maiores nomes da música gospel brasileira.

O evento, que faz parte da Virada Cultural promovida pela Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura, acontece a partir das 20h, na Pirâmide da Mata do Alemão, com entrada gratuita.

Com uma carreira consagrada e reconhecida no Brasil e no exterior, Soraya Moraes acumula sucessos e prêmios, levando ao público mensagens de fé, esperança e amor. Sua voz marcante e suas composições emocionam gerações, tornando seus shows verdadeiros momentos de celebração e espiritualidade.

Data: 25 de outubro
Horário: 20h
Local: Pirâmide da Mata do Alemão – Ibaté/SP
Entrada gratuita

