Sons da Tarde no Sesc São Carlos terá Lilian Jardim

As composições e interpretação de Lilian passeiam por uma MPB moderna - Crédito: Divulgação

Lilian Jardim é cantora, compositora e instrumentista reconhecida pela voz de timbre forte e pelo seu carisma e se apresentará neste domingo, 15, a partir das 16h, na área de convivência externa do Sesc São Carlos. A entrada é gratuita.

Influenciada por nomes como Elis Regina, Tim Maia, Renato Russo e Cássia Eller e inspirada pelas raízes das diversas culturas que compõem o Brasil, especialmente a MPB, o samba raíz e o rock nacional dos anos 80, a artista traz suas experimentações sobre uma nova musicalidade a partir do jeito inusitado como toca violão, gaita e percussão.

Suas composições e interpretação passeiam por uma MPB moderna, vibrante e que emociona. Já dividiu palco com Zélia Duncan, Roupa Nova, Daniel, Margareth Menezes, Belchior, Max de Castro, Nasi, Emerson Nogueira, entre outros artistas renomados.

Gravou dois álbuns autorais: A Palavra Chave (2005) e Boca Sonora (2013) e vem preparando o terceiro disco. Foi premiada no festival Viola de Todos os Cantos realizado em 2008 pela EPTV em parceria com a Rede Globo, com a canção Tecendo Poesia. Em 2013, Boca Sonora foi indicado ao 24º Prêmio da M.P.B.

Desde 2015 desenvolve, como busker, o projeto Música para Todos, proposta de democratização da música popular que visa levar para um público espontâneo apresentações gratuitas para as ruas de São Paulo. Em razão desse trabalho, participou do documentário Buscando Buskers (Canal Sony) e venceu por voto popular o Festival 99 de Música de Rua.

São centenas de apresentações por mais de cinquenta cidades brasileiras em festas, festivais, casas de shows como Tom Jazz, Bar Brahma, Bourbon Street e Centro Cultural Würth, além de incontáveis shows em várias unidades do Sesc.

Lilian também foi destaque de programas como Antena Paulista (Rede Globo), Mulheres (TV Gazeta), JR News Talentos (Jornal da Record News), Sons do Brasil (Rádio USP FM), e muitos outros.

SHOW BRASILEIRAS

Esse show homenageia as grandes cantoras e compositoras femininas que a inspiraram em seus primeiros passos como artista. O repertório transita por nomes como Maria Bethânia, Cássia Eller, Elis Regina, Nana Caymmi, Marisa Monte, Sandra de Sá, entre muitas outras mulheres que fizeram e ainda fazem história na nossa música.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também