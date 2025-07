Soma Rock Festival celebra o mês do rock com 10 bandas no Teatro Arena

Nos dias 26 e 27 de julho, sábado e domingo, o Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, será tomado pelo som das guitarras, a vibração dos amplificadores e a energia contagiante do público durante a terceira edição do Soma Rock Festival. Idealizado pelo coletivo Sanfona de Lata e realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento celebra o Mês do Rock com uma programação intensa e gratuita.

“A proposta é clara: unir música independente, gastronomia local e expressão artística em um espaço democrático e aberto à diversidade”, comentou a diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro.

Durante os dois dias de festival, o público poderá curtir apresentações de dez bandas, com estilos que vão do rock alternativo ao clássico, incluindo nomes consagrados como Dance of Days, Marcos Carreri, Lanceloti, Manderine, Felipe Klein, Nil Guimarães, Mih Marchetti & Ricardinho, Violet Boggod King, Paulonez, além da participação de um DJ para manter o ritmo entre os shows. O evento também valoriza a economia solidária, com uma feira gastronômica cheia de opções.

“O Soma Rock Festival é mais do que um evento musical — é uma celebração da cultura independente e da força criativa da nossa cidade. E essa é a determinação do prefeito Netto Donato: democratizar o acesso à cultura. Iniciativas como essa mostram que São Carlos está no mapa dos grandes festivais do Estado”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo.

Serviço

Local: Teatro de Arena “José Saffioti Filho”

Sábado – 26 de julho - 15h às 21h30

16h – Paulonez & “Banda On the Rocks”

17h – Biggod King

18h – Nomádica

19h – Mandarine

20h – Dance of Days

Domingo – 27 de julho - 15h às 21h30

16h – Mih & Ricardinho – “Mutantes & Secos” (formato acústico)

17h – Lanceloti – “Rock com 4R: Rodrigo, Roberto, Rita e Raul”

18h – Nil Guimarães – “Minhas influências”

19h – Felipe Klein Quinteto – “Ecos do rock”

20h – Marcos Carreri -10 anos.



