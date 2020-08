Show para os pais da Banda Quinta Avenida é sucesso

Crédito: Reprodução

Acima do esperado. Este foi o resultado do show da Banda Quinta Avenida realizado na noite de quarta-feira, 12, em comemoração da data do dia dos pais.

Com um repertório completo de ritmos variados, a banda são-carlense com 33 anos de estrada, divertiu milhares de famílias em suas respectivas residências durante uma live que cativou os expectadores.

“Nós da classe artística vivemos um momento de dificuldade em virtude da Pandemia e um evento desde porte nos auxilia, divulga e principalmente, traz alegria ao público, razão de nossa profissão também, agradecemos o carinho de todos que participaram e divulgaram esta linda festa”, afirmou César Cass.

O evento organizado pela MultSport, Comissão Paixão Sertaneja, São Carlos Agora e JR Som e Luz contou com o apoio do Cemac.

