Regis Danese - Crédito: reprodução site Costa Branca/divulgação

Neste sábado, dia 23 de novembro, a Praça do Jardim Europa em Itirapina será palco de um emocionante Show Gospel. A programação começa às 19h com a apresentação do Coral de Jovens, seguida, às 21h, pelo show especial do renomado cantor gospel Regis Danese.

O evento, aberto ao público, promete uma noite de celebração, fé e inspiração, com músicas que tocarão o coração de todos os presentes.

