Show “Do Princípio à Roda”, do grupo Choro de Coreto, chega a São Carlos

O show traz composições com inspiração nos gêneros componentes do Choro, como a Polca, o Lundu, a Modinha, o Maxixe, o Schottisch, a Habanera, a Mazurca, a Valsa e o Tango Brasileiro, abrangendo diferentes fases e lugares geográficos e são frutos de um trabalho de intensa pesquisa dos integrantes que, coletiva ou individualmente, vêm desenvolvendo pelo interior do país.

Segundo o multi-instrumentista e diretor musical Rui Kleiner, “o choro, na concepção deste trabalho, assume em seu papel algo ainda maior que um estilo musical; traz em sua respeitosa linhagem de muitas gerações a capacidade de unir e de agregar. Carrega de significado as rodas que acolhem, em cada canto do Brasil, instrumentistas de jeito brejeiro ou contemporâneo que celebram nossa identidade nacional.” É com esse conceito que São Carlos poder esperar o evento: um diálogo entre público e artistas que vira uma relação de cumplicidade.

A partir de um repertório que mescla clássicos e músicas inéditas, ou pouco conhecidas do grande público, o show "Do Princípio à Roda" propõe um passeio musical valorizando a importância histórica e a pluralidade representada pelo Choro. Ou seja, recria os ambientes musicais dos séculos XIX e XX e aborda, ao mesmo tempo, sua desenvoltura tradicional nos moldes de seus representantes modernos.

“Tocar em São Carlos, um dos polos mais importantes da cultura paulista, e por conseguinte brasileira, é um pré-requisito de qualquer artista de música instrumental. A tradição secular de várias artes da cidade faz com que seu público, além de exigente, aprecie o Choro com ouvidos muito mais apurados. É uma grande honra e também um desafio poder me apresentar em minha cidade natal a convite do Sesc São Carlos ", comenta a pandeirista Keila Yonashiro.

Serviço:

CHORO DE CORETO| SESC SÃO CARLOS (SP)

Dia 31 de janeiro de 2020 | Sexta-feira, às 20h

Local: Sesc São Carlos- Área de convivência externa

Endereço: Avenida Comendador Alfredo Maffei, 700

São Carlos Do Pinhal, Sao Paulo, Brazil

Grátis/ Não recomendado para menores de 16 anos

