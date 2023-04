Show de Prêmios na igreja Santo Antônio de Padua acontece neste sábado (15)

Um show de prêmios organizado pelo grupo de jovens JUCRISC será realizado a partir das 19:00h deste sábado, 15, no salão de festas da paróquia Santo Antônio de Pádua, localizada na Avenida Sallum, na Vila Prado.

O show de prêmios do JUCRISC (Jovens Unidos a Cristo de São Carlos) terá como tema esse ano, Country, e terá música ao vivo com a cantora Vitória Seixas. Além disso, promete momentos agradáveis às famílias que comparecerem. Irão contar com um serviço de bar completo, com várias opções de bebidas e comidas.

O evento será realizado em prol do 32º encontro de jovens do grupo JUCRISC que pertence a paróquia de Santo Antonio de Pádua;

Toda a renda arrecadada será revertida para a realização do 32º Encontro de jovens do grupo, que será nos dias 05, 06 e 07 de maio.

JUCRISC

O grupo foi criado em 1994 e desde então todo ano faz o encontro para restaurar famílias e jovens, principalmente, com problemas sociais.

Além disso, todo sábado às 16h participa da missa na capela do Asilo Cantinho Franterno, além de outras atividades como ensaio de canto, aos sábados; adoração ao Santíssimo, aos domingos a cada 15 dias e pós-encontros também aos domingos!

