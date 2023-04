Show com The Beetles One é a próxima atração do Circuito Arena

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura,

realiza no próximo domingo, 23, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena com a participação da banda brasileira The Beetles One.

Considerada pelo Cavern Club Liverpool como o melhor cover dos Beatles, a banda The Beetles One, formada por primos e irmãos, possui mais de quinze anos de estrada.

Além do sotaque britânico falado durante os shows e o uso de instrumentos iguais aos tocados pelos “fab four” nos anos 60, uma peculiaridade a ser destacada é fato de o baixista do grupo ser canhoto, assim como Paul McCartney.

O diretor do Departamento de Artes e Cultura, Carlos Alberto Caromano, garante que o show é um espetáculo que passa pelas principais fases da obra dos Beatles de maneira cronológica. “Além de terem realizado shows por todo o Brasil, o grupo também já fez diversas apresentações pelo Reino Unido e foi o único a tocar dentro da primeira casa de Paul McCartney, onde hoje existe um museu aberto à visitação”.

O show da banda The Beetles One abre a programação musical da 54ª Festa do Clima que será realizada de 27 a 30 de abril.

