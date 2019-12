Show beneficente da Unimed São Carlos acontece nesta terça-feira no Shopping Iguatemi

Crédito: Divulgação

Irão se apresentar as bandas “Classical Queen” e “Baronesa”. Brinquedos arrecadados serão encaminhados às instituições assistenciais da cidade

Uma noite de muito rock n' roll e solidariedade. Assim será nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, quando a Unimed São Carlos e o Shopping Iguatemi levam para o palco, montado no estacionamento do Iguatemi, os clássicos do rock nacional e internacional com as bandas Classical Queen e Baronesa, respectivamente covers do Queen e do Barão Vermelho.

Além de curtir boa música, o público ainda vai fazer o Natal de várias crianças muito mais feliz. A entrada do evento é um brinquedo novo, que será trocado por um convite. Todos os produtos arrecadados serão doados à ONG Nave Sal da Terra e à Casa da Criança, de São Carlos.

E para quem curte ouvir uma boa música acompanhado de uma boa comida e bebida, o evento contará com os food trucks Saven Grills, Choperua e Food DoGrego.

Entre no ritmo da solidariedade e ajude a levar alegria a crianças carentes de nossa cidade.

SERVIÇO

Show Beneficente com “Classical Queen” e “Baronesa”

Data: 17 de dezembro

Horário: 19h

Local: estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos

Entrada: um brinquedo novo vale um convite

Pontos de retiradas de convites e entrega de brinquedos:

Departamento de Vendas Unimed São Carlos - Av. Dr. Teixeira de Barros, 581

Relacionamento com o Cliente - Av. Dr. Carlos Botelho, 1055

Lorençoni Corretora - Av. São Carlos, 2534

Loja MMartan – Shopping Iguatemi São Carlos

