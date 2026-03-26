Shopping São Carlos celebra a Páscoa com a chegada do Coelho com atividades gratuitas

Chegado do coelho ocorre neste sábado - Crédito: divulgação

O encontro mais doce do ano acontece neste sábado (28), no Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, com a chegada do Coelho da Páscoa, dando início a uma programação gratuita pensada para encantar crianças e adultos.

A partir das 16h, o público poderá acompanhar a chegada do Coelho, com direito a fotos e momentos de interação. Na sequência, das 17h às 18h, acontece a tradicional caça aos ovos, uma das atividades mais aguardadas pelos pequenos.

Além do evento de abertura, o Shopping São Carlos preparou uma agenda especial com oficinas criativas no Ateliê de Páscoa, que acontecem nos dias 29 de março (domingo) e 3, 4 e 5 de abril. As atividades incluem oficinas de mini ovos, biscoitos temáticos e mini donuts, sempre com foco em estimular a criatividade e proporcionar experiências lúdicas para as crianças. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas no local, antes do início de cada atividade.

Segundo Fábio Maria, gerente geral do Shopping, a expectativa para a data é positiva, acompanhando o aquecimento do varejo em todo o país. “A Páscoa é uma data importante para o comércio e, neste ano, a expectativa é bastante otimista. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas indicam que mais de 106 milhões de brasileiros devem ir às compras, com um tíquete médio em torno de R$ 253. Esse movimento reforça a relevância da data não apenas para o varejo, mas também como um momento de encontro e celebração entre as famílias”, destaca.

Ele também ressalta o protagonismo dos produtos tradicionais. “O chocolate continua sendo o grande destaque, com os ovos liderando a preferência dos consumidores, seguidos pelos bombons. Por isso, além da programação especial, o Shopping está preparado para oferecer variedade e comodidade aos clientes”, afirma.

Nesse sentido, o Shopping São Carlos reúne opções para todos os gostos. Marcas como Super Store Cacau Show, Kopenhagen, Brasil Cacau e o Pão de Açúcar oferecem uma variedade de novidades para a Páscoa, com alternativas que vão desde os tradicionais ovos de chocolate até presentes especiais para toda a família.

Já a coordenadora de marketing, Nancy Araujo, enfatiza o papel afetivo da ação. “A chegada do Coelho da Páscoa já se tornou um momento tradicional no Shopping. É uma experiência que as crianças adoram e que cria uma conexão muito especial com as famílias. Nosso objetivo é justamente proporcionar esse ambiente acolhedor, onde pais e filhos possam viver juntos momentos de alegria, diversão e encantamento”, afirma.

Programação de Páscoa – Shopping São Carlos

Chegada do Coelho e Caça aos Ovos

28/03 (sábado)

16h às 17h | Chegada do Coelho (com fotos)

17h às 18h | Caça aos Ovos

Evento gratuito

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