Shopping Iguatemi São Carlos recebe Food Park neste final de semana

Buscando proporcionar momentos de lazer em família, o Iguatemi São Carlos recebe um evento imperdível para quem não dispensa uma boa experiência gastronômica. A primeira edição do Food Park acontece no empreendimento entre os dias 04 e 06 de agosto e visa reunir amigos e familiares para aproveitarem o final de semana com cardápios variados, espaço kids e música ao vivo, no estacionamento do shopping. A entrada é gratuita.

Entre as opções do menu estarão hamburgueres gourmets, porções, pizzas e crepes, além, é claro, da tradicional cerveja gelada e diversas opções de coquetéis e drinks. Para o momento ficar ainda mais especial, o espaço contará com música ao vivo todos os dias.

Já para a tranquilidade dos pais, o evento terá ainda um espaço kids com monitoria especializada, onde as crianças poderão se divertir de maneira segura com jogos, brincadeiras e pintura facial.

“Nosso objetivo é oferecer novas experiências para nossos clientes, por isso, buscamos sempre trazer novidades e eventos que possam reunir amigos e famílias, além de criar boas memórias”, afirma Taciana Melo, gerente de marketing do Iguatemi São Carlos.



Agenda de Shows:

Sexta, 04/08

Vila Pop, às 19h30 (Rock)



Sábado, 05/08

Enseada, às 15h (Rock)

DJA e amigos, às 19h30 (Samba)



Domingo, 06/08

Debelê, às 14h (Samba)

Peppe Morvillo, às 17h (Sertanejo)



Food Park

Quando: sexta-feira, das 18h às 22h

Sábado e domingo, das 12h às 22h



Onde: Estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos

*Entrada gratuita

