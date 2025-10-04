Shopping Iguatemi celebra o Dia das Crianças com o espetáculo “Encanto dos Madrigal”

O Shopping Iguatemi São Carlos, que faz parte do portfólio de administração e investimentos do Grupo AD, preparou uma programação mágica e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. No dia 12 de outubro, a comemoração será com o espetáculo “Encanto dos Madrigal”, em duas sessões especiais (às 14h e às 17h), na rotatória da Samsung. No sábado, dia 11, a diversão fica por conta da aventura de “Moana e o Mapa Mágico”.

A atração principal, Encanto dos Madrigal, transportará o público para o vibrante mundo da família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia. A trama acompanha Mirabel, a única da família sem dons especiais, em sua jornada para descobrir que sua verdadeira força pode ser a esperança para salvar o encanto que protege a todos. O espetáculo promete uma experiência imersiva, repleta de música, cores e emoções.

No sábado (11/10), às 15h, a aventura será com “Moana e o Mapa Mágico”. Um velho diário surge na areia, revelando pistas para um tesouro escondido no fundo do oceano. Moana, com sua coragem e curiosidade, desvendará segredos antigos ao lado de seus amigos, em uma jornada cheia de descobertas e diversão.

“Queremos oferecer uma experiência incrível para as famílias neste Dia das Crianças. O espetáculo do Encanto dos Madrigal, com sua mensagem sobre a importância da família e de aceitar nossas singularidades, é o presente perfeito para celebrar a data com muita magia e alegria”, afirma Fábio Maria, gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos.

A entrada para todos os espetáculos é gratuita, e os eventos acontecem na rotatória da Samsung.

Serviço:

Dia das Crianças

Dia 11/10 (sábado): “Moana e o Mapa Mágico” – às 15h.

Dia 12/10 (domingo): “Encanto dos Madrigal” – às 14h e às 17h.

Rotatória da Samsung – Shopping Iguatemi São Carlos.

Entrada: Gratuita.

