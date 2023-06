Sexta-feira tem Quermesse do Esquenta na paróquia São Nicolau

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Acontece nesta sexta-feira, 23, às 19h a “Quermesse do Esquenta”, na Paróquia São Nicolau de Flüe, localizada na região do Jardim Botafogo, em São Carlos.

O evento é um esquenta para a maior festa julina de São Carlos, que será realizada nos dias 7 e 8 de julho, na Paróquia São Nicolau e o participante terá a possibilidade de voltar para casa com até R$ 25 mil. Não perca tempo e garanta a sua cartela no valor de R$ 15 cada, através do whatsapp (16) 99214-2301.

Com o dinheiro arrecadado, a paróquia pretende concluir a quadra poli esportiva e vai ajudar a construir uma UTI neonatal na Santa Casa de Misericórdia.

Um esquenta para o público desfrutar de comidas típicas juninas, além de bebidas, espetinhos, pastel, doces gourmet e brinquedos para criançada.

Como atração musical a “Quermesse do Esquenta”, da São Nicolau traz com exclusividade o Show "Padre, Viola e Modão", com os clássicos da música religiosa e sertaneja.

Toda a renda será revertida para o projeto social da Paróquia, o “Anjo da Guarda” que atende setenta crianças, de 6 a 11 anos, e vinte adolescentes, de 12 a 17 anos. As crianças e jovens têm atendimento odontológico e podem aprender judô, futebol, educação física, xadrez, teatro, música, entre outras atividades. A iniciativa é capaz de aumentar a autoestima, ensinar disciplina e trabalho em equipe, reduzir a evasão escolar e afastar das drogas e da violência.

Leia Também