Sessão Astronomia vai falar sobre o que é real na ficção científica

Elementos de ficção saindo de um livro - Crédito: Bruna Donadel Weise

A próxima Sessão Astronomia tem como tema "A realidade da ficção científica" e a palestrante será Bruna Donadel Weise, da equipe do Observatório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A atividade acontece no sábado, 16, às 19h e é gratuita.

Sinopse da palestra

Os livros de ficção científica nos permitem viajar para mundos distantes, para realidades extraordinárias e para futuros incertos. Mas afinal, o que é real na ficção científica? O que ela pode realmente nos ensinar sobre a ciência e a humanidade? Na Sessão Astronomia deste sábado vamos viajar por algumas histórias e descobrir que a ficção é mais real do que podemos imaginar.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

