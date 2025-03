Sessão Astronomia terá palestra sobre "Constelações de Satélites"

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 22, às 19h, será "Constelações de Satélites". A palestrante será Júlia Wichel de Castro, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Em um mundo cada vez mais digital e conectado, as ambições das grandes empresas crescem a todo momento. Entre os lançamentos de novas tecnologias, um deles chama atenção na Astronomia: as constelações de satélites. Na apresentação desta semana, a palestrante explicará o que o termo significa e seus impactos na ciência — e como a preocupação em torno do assunto tende a crescer cada vez mais.

Sobre a Sessão Astronomia: é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. São palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados. O programa tem como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma prévia para membros da equipe.

